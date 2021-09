Bitfinex, l'exchange di criptovalute è offline (update)

La piattaforma Bitfinex, un exchange attivo nel trading delle criptovalute, risulta al momento offline. Sulla homepage compare un messaggio che avvisa del problema, promettendo un ritorno a stretto giro.

L'exchange Bitfinex è offline

La società ha confermato di essere al lavoro per capire quale sia la causa dell'inconveniente, indicato in modo generico come Platform Outage, scusandosi per il disguido e promettendo nuovi aggiornamenti a breve.

Questo l'unico update in merito fornito dal profilo ufficiale Twitter. Lo stop al trading sembra dunque essere conseguenza di una decisione presa dall'exchange.

Stiamo indagando i problemi alla piattaforma e abbiamo temporaneamente interrotto il trading … Ci scusiamo per l'inconveniente.

We are investigating issues with the platform and have to temporarily halt trading. We will keep everyone updated on here and our status page https://t.co/u3pYCVVGQq as we know more.

We apologise for the inconvenience. — Bitfinex (@bitfinex) September 30, 2021

Non si tratta del primo stop per Bitfinex: è accaduto anche a luglio 2021 e ad agosto 2020, in entrambi i casi per ragioni legate alle prestazioni dell'infrastruttura gestita.

Secondo quanto riportato da CoinMarketCap, la piattaforma è la nona più importante nel mondo delle criptovalute per volume di capitali movimentati, con transazioni per circa 712 milioni di dollari processate ogni 24 ore. Con sede a Hong Kong, è controllata da iFinex e mette a disposizione asset come Bitcoin ed Ethereum solo per citare i più noti.

Aggiornamento (30/09/2021, 11.53): il problema è stato identificato, l'intervento dei tecnici quasi completato. È previsto un ritorno online a minuti.

Our intervention is nearing successful completion and the Bitfinex platform will be returning in view-only mode at 9:55 AM UTC. Starting from 10:00 AM UTC, it will be possible to cancel orders before trading opens at 10:05 AM UTC. Thank you for your patience. https://t.co/0jtZNh80Iu — Bitfinex (@bitfinex) September 30, 2021

Aggiornamento (30/09/2021, 11.56): la piattaforma è tornata operativa, pare senza conseguenze per gli account.