Criptovalute: BitMEX presenta il token BMEX

A otto anni dalla fondazione, la piattaforma BitMEX annuncia oggi il suo primo IEO in assoluto, con il lancio del token nativo BMEX. Definito come The Token for True Believers, dà il via a una nuova era per l’exchange, confermando la volontà di concentrarsi nuovamente su quello che è sempre stato il suo core business: i prodotti derivati di criptovalute.

Con BMEX, il via a una nuova era per BitMEX

L’obiettivo dichiarato è ottimizzare i servizi e premiare i clienti più fedeli, offrendo loro l’opportunità di scommettere sul proprio successo. Il trading di BMEX prenderà ufficialmente il via venerdì 11 novembre alle ore 8:00 SGT. Questo il commento di Benjamin Usinger, Chief Marketing Officer di BitMEX.

Siamo molto entusiasti dell’IEO del tanto atteso BMEX Token, in quanto ci stiamo concentrando su ciò per cui siamo famosi, il trading di cripto-derivati, e dedichiamo i nostri sforzi al progresso degli strumenti di trading di livello professionale. Siamo stati attenti ad adattarci alle condizioni del mercato e la decisione di lanciare BMEX ora è tempestiva, poiché vogliamo contribuire alla crescita della liquidità e rivitalizzare i mercati delle criptovalute. BMEX è un token per i più fedeli sostenitori, i trader OG, le crypto whales e gli hodler e sappiamo che BitMEX continuerà a fornire a questi e a tutti gli altri utenti gli strumenti e i mercati professionali che più desiderano.

La piattaforma ha iniziato a distribuire BMEX nel mese di febbraio, mettendone milioni nelle mani degli investitori, consentendo così di ottenere il token prima del debutto del servizio. Al momento del lancio sarà possibile negoziare BMEX/USDT sullo Spot Exchange, con undici coppie di trading per acquistare, vendere e scambiare criptovalute.

Da segnalare inoltre l’introduzione di due nuovi swap perpetui, BMEXUSDT e BMEXUSD.

