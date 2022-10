BitMEX trasferisce i suoi uffici: è una strategia di mercato

BitMEX ha annunciato di essersi trasferito a Singapore. Rinunciando ai suoi uffici presso il prestigioso Cheung Kong Center, attivi dal 2018, la società che guida il noto exchange di criptovalute, ha messo in campo una strategia non indifferente.

Lasciare Hong Kong è stata una decisione pensata e studiata nei minimi dettagli, ma anche obbligata sotto certi punti di vista. Infatti, uno dei motivi che ha spinto la società a trasferirsi nell’isola a Sud della Malesia sono state le politiche molto restrittive a tema Covid-19.

Attualmente, una parte del personale lavora ancora a Hong Kong, ma la maggioranza dei dipendenti è stata spostata a Singapore che ora detiene il titolo di più grande ufficio di BitMEX. Il suo CEO, Alexander Hoeptner, durante un’intervista a CoinDesk, ha spiegato:

Il nostro ufficio più grande è a Singapore. Amiamo così tanto Hong Kong, ma a causa della situazione di Covid mi sono trasferito e molte persone si sono trasferite.

Comunque avere un ufficio nel Cheung Kong Center significava ricevere lo status di azienda seria e sicura.

BitMEX rinuncia al mega ufficio di Hong Kong: meglio la produttività

Dalla forma alla sostanza, ecco il titolo che potrebbe descrivere l’ultima decisione di BitMEX di lasciare Hong Kong per spostarsi a Singapore. Il Covid-19 ha fatto da padrone, obbligando molti dipendenti, che erano espatriati per lavoro, a ritornare a casa per stare più vicini alle loro famiglie.

Inoltre, anche le politiche molto restrittive del territorio autonomo, un tempo colonia britannica, hanno spinto verso il trasferimento della sede principale della società a Singapore. Anche lo status politico di Hong Kong si sta pian piano deteriorando. Perciò non avrebbe più senso spendere il più alto importo di affitto al mondo, 600.000 dollari al mese, per degli uffici a Hong Kong.



