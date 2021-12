Bitpanda Best Vip 2.0: come avere più premi Best

Biptanda è un Exchange austriaco nato nel 2015, che da qualche tempo opera anche con una versione italiana con discreto successo. La piattaforma Bitpanda è molto semplice da usare ed offre diverse occasioni di investimento e risparmio. Come la promo che vi andiamo a presentare in questo articolo: Bitpanda Best Vip 2.0.

Bitpanda offriva già l'offerta Best Vip per premiare gli utenti più attivi e fedeli. Il servizio ha però aggiunto una versione 2.0 per aiutare ulteriormente i suoi utenti iscritti.

Si tratta del nuovo e migliorato programma fedeltà Bitpanda, ricco di nuovi vantaggi, funzionalità e premi BEST ancora più elevati. Vediamoli di seguito.

Bitpanda Best Vip 2.0: vantaggi

Essere un BEST VIP è un ottimo modo per ottenere il massimo da Bitpanda. Con questo aggiornamento ci sarà una espansione dei livelli BEST VIP da tre a cinque, che permettono di accedere ai vantaggi VIP con un minimo di 10 BEST. La piattaforma punta così a costruire una comunità inclusiva e dare sempre il meglio di Bitpanda.

Con la promozione Bitpanda BEST VIP 2.0 l'utente sarà presto idoneo ad ottenere oltre il 15% in BEST ogni anno accumulando almeno 10 BEST, partecipando al Programma fedeltà Bitpanda e richiedendo il tuo premio settimanale.

Tutti i VIP hanno diritto a ricevere lo 0,10% dei propri reward BEST ogni settimana, tramite la apposita funzione Premi di base.

Dal primo trimestre del 2022 in poi, i rewards BEST passeranno da un meccanismo di richiesta e pagamento mensile ad un sistema settimanale.

Più é alto il livello BEST VIP e più si investe, più BEST sarà possibile riscuotere.

Bitpanda Best Vip 2.0: perché aderire

Ma non finisce qui! Oltre ad aumentare i premi BEST tramite il livello VIP, è possibile raccogliere fino a un ulteriore 0,075% a settimana, a seconda dell'importo totale investito nella settimana precedente.

Quindi, massimizzando i propri premi BEST, si avrà diritto a raccogliere lo 0,275% (0,10% tramite i premi di base + 0,10% tramite il tuo bonus di livello VIP e + 0,075% tramite il bonus sul volume di investimento) delle proprie partecipazioni BEST ogni singola settimana, il che si traduce in un potenziale aumento annuo dei tuoi rewards di oltre il 15%!

Ed ancora, tramite la nuovissima funzione Instant Trade Bonus, Bitpanda permette di potenziare i rewards che si possono accumulare, arrivando a superare la soglia del 15%!

Ecco come fare: con l'Instant Trade Bonus, è possibile guadagnare fino allo 0,25% (a seconda dell'asset in cui investi) del proprio volume investito, in BEST, i quali saranno accreditati immediatamente dopo ogni operazione.

L'importo che si ha diritto a ricevere varia in base al proprio livello VIP. Più alto è, più BEST istantanei si riceveranno. Per aderire clicca qui!