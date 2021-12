Il pazzo calendario dell'avvento di Bitpanda

Non cioccolatini, ma crypto e titoli, nelle caselle che compongono il ricco calendario dell'avvento di Bitpanda. Ha preso il via l'iniziativa promossa dalla piattaforma e riservata ai suoi utenti verificati, che li accompagnerà da qui alla fine dell'anno.

Verso il Natale con l'HODLiday Calendar

Per partecipare e ambire a quanto offerto ogni settimana dall'HODLiday Calendar non bisogna far altro che investire almeno 50 euro in un asset qualsiasi, attraverso una o più operazioni: dalle criptovalute come Bitcoin ed Ethereum alle azioni di Tesla, PayPal, Apple, Twitter e altri big del mondo online, fino ai metalli preziosi. I vincitori saranno selezionati in modo del tutto casuale e avvisati della bella sorpresa con un messaggio recapitato direttamente nella casella email.

Preparati a scoprire le sorprese del calendario dell'avvento più pazzo dell’anno: l'HODLiday Calendar di Bitpanda ti accompagnerà ogni settimana, per tutto il mese di dicembre 2021.

I premi in palio

Cosa è possibile vincere partecipando all'HODLiday Calendar di Bitpanda? Riportiamo di seguito l'elenco completo dei premi messi in palio, a partire da questa settimana e fino alla fine dell'anno.

Bitpanda, HODLiday Calendar (6-12 dicembre)

500 euro di una crypto asset (E-Token) casuale quotata; 500 euro di una crapto Asset (E-Token) casuale quotata; 500 euro di una crypto asset (E-Token) casuale quotata.

Bitpanda, HODLiday Calendar (13-19 dicembre)

5.000 euro in CELO; 3.000 euro in CELO; 2.500 euro in CELO.

Bitpanda, HODLiday Calendar (20-26 dicembre)

500 euro di un titolo casuale (i.e. A-Token) quotato; 500 euro di un titolo casuale (i.e. A-Token) quotato; 500 euro di un titolo casuale (i.e. A-Token) quotato.

Bitpanda, HODLiday Calendar (27-31 dicembre)

500 euro in token dell'ecosistema Bitpanda (“MIGLIORE”); 500 euro in BEST; 500 euro in BEST.

Tutti gli altri dettagli relativi all'iniziativa, gli accorgimenti adottati per garantire la protezione dei dati e le modalità di contatto con la piattaforma sono consultabili nella pagina dedicata sul sito ufficiale.