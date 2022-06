Ora puoi utilizzare Bitpanda Card con Apple Pay

Tutti coloro in possesso di un account Bitpanda possono già da tempo spendere gli asset presenti nel loro portafoglio in modo semplice e veloce, in tempo reale e ovunque, grazie alla Bitpanda Card. A tal proposito, la piattaforma annuncia oggi una novità importante: il supporto ufficiale ad Apple Pay.

Apple Pay: Bitpanda Card per le spese di tutti i giorni

Grazie alla compatibilità tra la carta e il servizio della mela morsicata, gli utenti sono in grado di eseguire transazioni attraverso dispositivi come gli smartphone della linea iPhone, gli orologi Apple Watch, i tablet iPad e i computer Mac. Questo vale sia alle casse dei negozi fisici sia attraverso gli store online. Tutto ciò che devono fare è aggiungere la propria Bitpanda Card all’app Wallet.

La nostra missione è quella di rendere i prodotti finanziari alla portata di tutti. Per questo motivo, siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per dare ai nostri utenti l’accesso ai migliori asset, nonché alle migliori soluzioni di pagamento. Oggi abbiamo compiuto un altro passo verso questo obiettivo: da ora, la Bitpanda Card può essere utilizzata anche con Apple Pay, offrendo agli utenti una soluzione di pagamento rapida e sicura nei negozi, nelle app e sul Web.

Il metodo beneficia dei più elevati standard in fatto di sicurezza, così da poter dormire sonni tranquilli. I dati relativi alla carta, infatti, non vengono memorizzati all’interno del dispositivo né condivisi al momento del pagamento.

Ottenere la Bitpanda Card è facile: non bisogna far altro che accedere al proprio account sulla piattaforma, selezionare la voce “Carta” dal menu principale e seguire le istruzioni mostrate sullo schermo. Tra i vantaggi offerti citiamo la flessibilità garantita dalla totale assenza di costi iniziali, di consegna o di abbonamento, la possibilità di pagare ovunque sia accettato il circuito Visa e il cryptoback che restituisce fino al 2% degli importi spesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.