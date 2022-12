Come ottenere fino a 105€ in Bitcoin su Bitpanda

Con Bitpanda tutto è più semplice e veloce. Ogni utente può da subito a investire in un ecosistema intuitivo e sicuro. Tutto è supportato da un team di esperti che trattano i fondi dei clienti come se fossero i loro. Occorre quindi solo decidere quale opzione scegliere tra criptovalute, criptoindici, azioni, materie prime e tanto altro.

Per pochissimi giorni, hai la possibilità di ottenere fino a 105 euro di Bitcoin in regalo. Un’opportunità davvero interessante per migliorare il tuo portafoglio e ottenere qualche gratificazione in più durante questo mercato crittografico un po’ ballerino.

Per partecipare a questa iniziativa a premi prima di tutto devi avere un conto attivo su Bitpanda. Se ancora non hai un account registrato provvedi subito. In pochi e semplici passaggi, dopo un’accurata verifica dei tuoi dati, necessaria contro qualsiasi truffa, potrai già accedere all’exchange.

Bitpanda: come ricevere fino a 105€ in Bitcoin

La piattaforma Bitpanda ha dato il via a una campagna promozionale molto interessante: “Sposta i tuoi asset e investi, per ottenere fino a €105 in Bitcoin“. Si tratta di un’ottima iniziativa che la società non ha deciso di attivare solo per convincere gli utenti a investire in criptovalute. Infatti, in un comunicato ufficiale ha spiegato:

Non che servano ulteriori ragioni per investire con Bitpanda, ma abbiamo comunque pensato di dartene qualcuna in più.

In pratica l’obiettivo è quello, più che altro, di premiare chi già investe o sta decidendo di investire in questo mercato e con questo exchange. Come è possibile ottenere il premio messo in palio da questa piattaforma che ha deciso di distribuire 10.000 euro in Bitcoin?

Apri un conto gratuito sull’exchange e inizia a prendere dimestichezza con il suo ecosistema. Non lasciar passare troppo tempo perché il termine della promozione è il 21 dicembre 2022 alle ore 23:59. Sposta i tuoi asset crypto (con un valore di almeno 100 euro) su Bitpanda o deposita almeno 100 euro in valuta fiat. Completa il procedimento investendo almeno 100 euro in criptovalute entro il termine ultimo, ottenendo comunque un cashback di 5 euro in Bitcoin.

Completando ogni fase avrai la chance di ottenere in regalo 100 euro in Bitcoin. Niente male vero? Ti basterà seguire le istruzioni sopra riportate. L’importante è affidarsi sempre all’exchange giusto come Bitpanda evitando situazioni simili al recente crollo di FTX. Bitpanda è una delle piattaforme più regolamentate d’Europa.

