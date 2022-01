Bitpanda offre formazione gratuita per operare in modo consapevole

Bitpanda è uno dei broker che in questo momento sta crescendo e di cui parliamo spesso anche grazie alle ultime novità lanciate, sia sul programma BEST, di fatto un programma fedeltà della piattaforma, sia per la recente novità della sponsorizzazione della nazionale italiane di rugby.

Come altre piattaforme è presente una sezione relativa alla formazione degli utenti, che in questo caso offre anche una ricompensa in denaro come bonus, sotto forma di token semplicemente completando un quiz. Oltre al bonus la particolarità è sulle lezioni che sono divise per categoria e in continuo aggiornamento.

Bitpanda: formazione e bonus

Attualmente sono presenti ben 23 lezioni sulla finanza personale, quindi non si parla solo della parte operativa che tratta come usare la piattaforma e investire, e questo è un vero valore aggiunto, cosa che permette di capire quanto si può investire e in quale condizione finanziaria ci si trova.

Questo permette anzitutto di capire quanto si può andare a investire, perché come sempre si tratta di applicare un rischio al proprio patrimonio, e facendolo in modo consapevole e con una cifra consona si può arrivare a bilanciare in termini emotivi anche il momento in cui ci sono delle oscillazioni anche più consistenti, cosa normale per i mercati da sempre.

Infatti è proprio qui che c’è la differenza tra chi spesso incassa perdite e vende senza motivo nei momenti di ritracciamento e chi ha una visione chiara e procede verso il lungo periodo, sia parlando di azioni e indici, sia parlando di criptovalute.

Anche su questo frangente aiutano le 25 lezioni per chi inizia e le 24 aggiuntive per chi è un utente intermedio. Tutte assolutamente da vedere e gratuite. In arrivo le lezioni anche per esperti, in fae di creazione da parte della piattaforma.

