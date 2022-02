Bitpanda procede con il burning di BEST: ecco i vantaggi

Bitpanda è uno dei servizi di trading di criptovalute più utilizzato in Italia e nel mondo, soprattutto grazie alle sue funzioni esclusive e decisamente interessanti. Qualche mese fa, ha infatti introdotto il programma BEST 2.0, il quale consente a tutti gli utenti di acquistare e vendere le monete digitali (appunto i BEST) della stessa azienda, ottenendo vantaggi esclusivi durante la vendita e l’acquisto di altre Crypto. Tra le novità della versione 2.0, è presente anche il “burning” mensile, che tende a tenere costantemente alto il valore dei BEST. Durante il mese di gennaio, si è quindi tenuto il nono “burning”, con evidenti privilegi per tutti gli utenti iscritti a Bitpanda. Ma andiamo con ordine e vediamo nello specifico do cosa si tratta.

Il programma BEST 2.0 di Bitpanda continua a dare i suoi frutti

Nell’introduzione abbiamo spesso parlato di “burning”, ma molti di voi potrebbero non avere chiaro il concetto. Con l’introduzione del programma BEST 2.0, Bitpanda ha deciso di “bruciare” mensilmente (ovvero diminuire la quantità) una variabile percentuale di BEST, così da innalzare il valore della stessa criptovaluta.

Con l’inizio del 2022, questo burning mensile è effettivamente entrato in funzione, dimostrando di riuscire a portare diversi vantaggi a tutta la community di Bitpanda. Inoltre, secondo i dati riportati dalla stessa azienda, pare proprio che questo “programma di affiliazione” risulti essere parecchio apprezzato da tutti i clienti iscritti.

Tuttavia, ricordiamo che BEST 2.0 ha introdotto anche altri vantaggi esclusivi, come ad esempio la nuova suddivisione dei livelli. Ad oggi infatti, sono disponibili ben 5 livelli diversi (anziché 3 della prima versione), i quali aumenteranno i loro privilegi in base al livello di pertinenza.

Per rendere il tutto ancora più chiaro, Bitpanda ha quindi deciso di annunciare sin da subito le date dei prossimi “burning”, i quali ricadranno sempre nella seconda metà del mese di riferimento: 24 febbraio, 31 marzo, 28 aprile, 26 maggio, 30 giugno, 28 luglio, 25 agosto, 29 settembre, 27 ottobre, 24 novembre e 29 dicembre.

Per entrare a far parte del programma BEST 2.0 bisognerà ovviamente possedere un account Bitpanda e accettare i termini e le condizioni relativi all’aggiornamento del servizio. Ovviamente sarò anche possibile utilizzare la piattaforma senza prendere parte in alcun modo al programma di affiliazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.