Bitstamp ottiene l'approvazione per operare in Italia

Bitstamp, noto exchange crittografico ricco di funzionalità e opzioni, finalmente ha ottenuto l’approvazione per operare in Italia. La notizia è stata rivelata da alcune indiscrezioni che il suo CEO ha rilasciato a CoinDesk.

Si tratta di una notizia importante per tutti coloro che seguono con particolare attenzione l’adozione delle criptovalute nel mondo. Ovviamente, anche per noi italiani è una novità molto interessante, soprattutto se siamo impegnati in questo settore.

Secondo il sito web di OAM, Bitstamp si è registrata presso il regolatore finanziario Organismo Agenti e Mediatori (OAM) in data 22 luglio 2022. Un traguardo particolarmente bullish per chi investe in criptovalute e ama diversificare il suo trading su più exchange.

Aprire un conto su Bitstamp è semplice, veloce, sicuro e profittevole. Questa piattaforma è famosa per il suo nutrito elenco di asset digitali e token disponibili che continua regolarmente ad aumentare. Questo scambio, con sede in Lussemburgo, è tra i più apprezzati dagli utenti.

Bitstamp si registra presso il regolatore finanziario italiano

JB Graftieaux, in un’email inviata a CoinDesk, si è detto molto entusiasta di questa altra tappa che fa parte della crescita di Bitstamp. Essere entrato ufficialmente in Italia con tutti i crismi necessari per operare è un ottimo risultato e perciò ha affermato:

Questa registrazione in Italia fa parte dei nostri piani globali per offrire servizi in tutta Europa e nel mondo. L’Italia è tra i mercati più importanti in Europa e siamo entusiasti di fornire ai suoi cittadini un modo sicuro per fare trading di criptovalute.

Graftieaux è stato nominato CEO Globale a maggio 2022 dall’exchange. Prima di questa nuova nomina era CEO di Bitstamp solo per l’Europa dove opera dal 2011 con registrazione in Lussemburgo, la sua sede, e nei Paesi Bassi.

Aprire un conto gratuito su questo exchange è molto facile. Bitstamp offre funzionalità avanzate e all’avanguardia. I migliori sistemi di investimento e trading con criptovalute si trovano sulla sua piattaforma che si presenta attraverso un ecosistema intuitivo e pratico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.