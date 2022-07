Bitstamp, dietrofront: niente tassa di inattività

La scorsa settimana, Bitstamp ha annunciato l’introduzione della cosiddetta inactivity fee a partire dall’1 agosto. Si tratta a tutti gli effetti di una “tassa di inattività”, dall’importo pari a 10 euro, applicata agli account con meno di 200 euro sul conto e che non eseguono transazioni sulla piattaforma per un anno. Neanche a dirlo, si è immediatamente sollevato un coro di proteste. Tra account eliminati e feedback negativi, la reazione è stata tale da portare i vertici della società a optare per un repentino dietrofront.

Il nuovo annuncio è giunto dalle pagine del blog ufficiale e con una condivisione social accompagnata da un messaggio ben chiaro: You spoke, we listened . Questa volta, la community ha avuto la meglio.

📣 We are not implementing the monthly €10 inactivity fee.

Thank you for speaking out, you have been heard.

And we've changed course as a result.

Read more 👇 https://t.co/SqXmYyaeSY

— Bitstamp (@Bitstamp) July 6, 2022