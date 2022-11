Black Friday, POS a metà prezzo: ecco quale (myPOS)

È da qualche settimana che il Black Friday è entrato nel vivo. Tutti gli e-commerce stanno vendendo i propri prodotti di punta, ma anche tanti altri, a prezzi scontatissimi.

Quindi, per gli utenti questo periodo rappresenta la classica manna dal cielo, visto che possono adesso acquistare i propri prodotti preferiti a prezzi più che convenienti.

Non riguarda soltanto capi di abbigliamento vari oppure dispositivi e accessori tecnologici, ma questo periodo di sconto viene preso in considerazione da aziende che vendono tutt’altro.

Una di queste è myPOS, società che offre soluzioni di pagamento integrate a favore di aziende, liberi professionisti ed esercenti e volti ad accettare pagamenti tramite carta fisica e virtuale.

Grazie all’accessibilità garantita da questi sistemi di pagamento, adesso è possibile incassare i corrispettivi in brevissimo tempo e in totale sicurezza.

Le soluzioni di myPOS sono in grado di integrarsi perfettamente nelle piattaforme delle aziende già esistenti, facilitando così il business delle aziende poiché si occupano dell’intero processo di pagamento.

L’offerta di myPOS per il Black Friday

In occasione del Black Friday, myPOS offre una delle sue soluzioni portatili: myPOS Go. Chi deciderà di acquistarlo accedendo qui, lo pagherà soltanto 14,50 euro + IVA anziché 29,00 euro + IVA.

MyPOS Go ha in dotazione una scheda SIM 3G/4G gratuita che consente di accettare pagamenti in mobilità in qualsiasi luogo.

Le ricevute di pagamento possono essere inviate via SMS o email oppure stampate e consegnate a mano.

I pagamenti con myPOS Go avvengono tramite sistema Contactless, Chip&PIN oppure con banda magnetica.

Interessante è anche lo sconto del 30% su un altro terminale di pagamento myPOS: myPOS Carbon, il cui costo è di 139 euro anziché di 199 euro.

Questo dispositivo, oltre a una scheda dati SIM 3G/4G gratuita, dispone anche di un registratore di cassa basato su cloud, con cui si può gestire l’inventario, gli sconti e caricare e monitorare i prodotti facilmente.

Questa soluzione si può acquistare accedendo in questa pagina.

