Black Panther: Wakanda Forever, guardalo in streaming

Il mese di febbraio si apre nel migliore dei modi, con il debutto in streaming di uno dei migliori film visti al cinema lo scorso anno, il colossal Black Panther: Wakanda Forever. Da oggi lo puoi guardare su Disney Plus. Realizzato con un budget pari a 250 milioni di dollari, osannato all’arrivo nelle sale da pubblico e critica, segue le gesta del personaggio Pantera Nera. Buona visione.

Guarda in streaming Black Panther: Wakanda Forever

Con la regia di Ryan Coogler, è interpretato dagli attori Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Dominique Thorne, Florence Kasumba, Michaela Coel, Tenoch Huerta, Martin Freeman e Angela Bassett. Un vero e proprio viaggio tra quanto di meglio ha da offrire l’universo Marvel. Un totale pari a 163 minuti di pura gioia per gli occhi, non senza colpi di scena e scene cariche di pathos. Di seguito il trailer.

Black Panther: Wakanda Forever è il sequel del film uscito nel 2018. Entra a far parte della collezione IMAX Enhanced ospitata dal catalogo di Disney+, per un’esperienza di visione arricchita dal supporto al formato espanso 1.90:1. Questa la sinossi.

La regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le guardie Dora Milaje combattono per proteggere la nazione dalle ingerenze delle potenze mondiali alla morte del re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda lottano per passare alla fase successiva, gli eroi devono fare fronte comune con la War Dog Nakia ed Everet Ross per dare un nuovo assetto al regno.

Ha ricevuto ben cinque candidature ai premi Oscar per miglior attrice non protagonista, migliori costumi, miglior trucco e acconciatura, miglior canzone (Lift Me Up interpretata da Rihanna), migliori effetti speciali. A curare la colonna sonora è stato Ludwig Göransson, già al lavoro tra gli altri con Christopher Nolan per pellicole come Tenet e Oppenheimer.

Ricordiamo che scegliendo di sottoscrivere un abbonamento annuale a Disney Plus si ricevono due mesi gratis per l’accesso a tutto ciò che ha da offrire la piattaforma: film, serie e show. È l’opzione migliore per chi desidera garantirsi un mese di intrattenimento senza limitazioni né inserzioni pubblicitarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.