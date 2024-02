Blackcatcard: la prepagata MasterCard gratuita per i tuoi acquisti

Blackcatcard è una carta prepagata MasterCard che offre un IBAN dedicato e gratuito, ideale per semplificare i tuoi acquisti e risparmiare sulle tue giacenze. Questa carta offre un rendimento annuo del 4%, che viene direttamente accreditato sul tuo conto, permettendoti di ritirare i tuoi soldi senza alcun vincolo.

Blackcatcard nel dettaglio

Blackcatcard è un inedito conto corrente con carta prepagata MasterCard che ti da la possibilità di ottenere un cashback fino al 5% per gli acquisti di app e contenuti digitali su Google Play Store, il 2% su Amazon e lo 0,5% sugli acquisti con la carta presso i negozi fisici. A ciò si aggiunge la possibilità di risparmiare con un tasso annuo del 4% senza la necessità di attivare un deposito vero e proprio.

Puoi effettuare bonifici SEPA totalmente gratis e prelevare 200€ al mese senza costi aggiuntivi. Il limite massimo di prelievo è di 5.000€ al giorno e 10.000€ al mese. Puoi prelevare gratuitamente presso gli ATM di tutta Europa e con una commissione di 1,50€ se decidi di prelevare al di fuori del territorio europeo o superi il limite di 200€.

Inoltre puoi aggiungere ulteriori carte da poter dare, ad esempio, ai tuoi familiari per gli acquisti o altre spese, oppure puoi semplicemente usarle come sistema di pagamento secondario! I tuoi soldi sono sempre al sicuro grazie ai sistemi di sicurezza di MasterCard, come 3D Secure, per la verifica tramite OTP e la conferma di ogni transazione in uscita.

Il conto è accessibile tramite app per smartphone, che puoi scaricare per Android o iOS, oppure anche da homebanking. Visualizzi il saldo, i movimenti e controlli le carte come vuoi, scegliendo i limiti periodici di spesa e prelievo, oppure sospendendole o riattivandole singolarmente quando necessario.

L’assistenza clienti è raggiungibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite chat, per qualsiasi tipologia di necessità.

Per richiedere Blackcatcard, ti basta avviare la procedura online dalla pagina ufficiale, facendo clic su “Apri un conto”, per diventare titolare in soli 8 minuti. Richiedila adesso e approfitta di tutti i vantaggi!

