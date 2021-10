Blockchain: impara tutti i segreti con un corso dedicato

La blockchain è la tecnologia che sempre più si sta affermando e sta passando da argomento trattato da esperti del settore ad argomento sempre più destinato anche al pubblico generalista in quanto con il suo modello è in grado di rivoluzione diversi strumenti che oggi utilizziamo, facendoli evolvere dal punto di vista del trust e della fiducia.

L'argomento è passato al dominio pubblico grazie anche alle criptovalute, di cui si parla sempre più a fronte dei rialzi del mercato e l'aumento del valore collegato a vari progetti. Ogni criptovaluta però di fatto utilizza questa tecnologia per avere il proprio registro condiviso dove sono memorizzate tutte le transazioni.

L'utilizzo di questa tecnologia però non è destinato solo al campo della finanza, ma anche a tanti altri, grazie alle sue numerose potenzialità. Stanno nascendo per questo motivo molte figure lavorative nuove e chi è in grado di comprendere le basi riesce a costruirsi un'attività collegata o sfruttare al meglio le possibilità che emergono dal punto di vista finanziario.

Non solo criptovalute, ma anche smart contract

Comprendere i meccanismi può essere davvero una marcia in più, e per questo oggi segnaliamo un corso completo che spiega come analizzare dal punto di vista finanziario alcune delle criptovalute principali come Bitcoin ed Ethereum, ma passa anche alle dinamiche e alle rivoluzioni che potrebbero portare gli smart contract (contratti inteligenti) e i vari token che vengono creati e messi sul mercato, associando un progetto di valore concreto.

Oltre alla blockchain troviamo anche concetti utili come quello del denaro o quello della firma digitale collegato a questa nuova tecnologia. Per avere una visione più chiara del cambiamento che ormai è già in atto è un acquisto assolutamente consigliato disponibile sulla piattaforma Udemy in sconto. Acquistandolo una sola volta si può consultare in ogni momento dal dispositivo che si preferisce.