Blockchain Week Rome 2024: fino a 160€ di sconto sui biglietti (fino al 31/3)

La Blockchain Week Rome 2024 si svolgerà tra il 28 e il 31 maggio. Acquistare il ticket di partecipazione (in presenza o in modalità virtuale) in anticipo garantisce la possibilità di risparmiare fino a 160 euro sulla spesa.

La promozione dedicata all’acquisto in anticipo dei ticket per la Blockchain Week Rome 2024 terminerà il prossimo 31 marzo 2024. Mancano, quindi, poche ore per poter sfruttare l’offerta e partecipare all’evento assicurandosi un posto a prezzo ridotto.

Per tutti i dettagli basta visitare il sito ufficiale di Blockchain Week Rome 2024 tramite il box qui di sotto.

Blockchain Week Rome 2024: ancora poche ore per i ticket a prezzo scontato

La Blockchain Week Rome 2024 si svolgerà, come detto, a fine maggio 2024. Acquistare uno dei ticket previsti per l’evento in anticipo garantisce un risparmio netto. A disposizione degli utenti interessati, infatti, ci sono quattro pacchetti tra cui scegliere (Corso, Summit, Full Event Pack e Digital Pack) che, fino al 31 marzo, saranno acquistabili a prezzo scontato, con la possibilità di risparmiare fino a 160 euro.

Ecco le quattro opzioni disponibili:

Corso (28-29 maggio 2024): il costo è di 189 euro invece di 349 euro

(28-29 maggio 2024): il costo è di 189 euro invece di 349 euro Summit (30-31 maggio 2024): il costo è di 139 euro invece di 299 euro

(30-31 maggio 2024): il costo è di 139 euro invece di 299 euro Full Event Pack (28-31 maggio): il costo è di 339 euro invece di 499 euro

(28-31 maggio): il costo è di 339 euro invece di 499 euro Digital Pack (29-31 maggio): il costo è di 239 euro invece di 399 euro

Ogni tipologia di ticket include la partecipazione a eventi e iniziative ben precise. Per un accesso completo alla Blockchain Week Rome 2024 è possibile puntare sul Full Event Pack che include la possibilità di partecipare a eventi formativi, meeting con le aziende nell’area espositiva e a tutte le conferenze, i workshop e i panel.

Il programma completo dell’evento è disponibile di seguito, tramite il sito ufficiale. Come detto in precedenza, c’è tempo fino al 31 marzo per acquistare uno dei ticket per partecipare.