Blu American Express: 5% di cashback e 1 anno di quota gratis per te

Se vuoi ottenere il 5% di cashback e 1 anno di quota gratis devi indirizzare le tue attenzioni verso Blu American Express.

Si tratta di una carta di credito a canone zero per il primo anno e che applica un TAN del 14% e un TAEG del 23,69% su tutti i tuoi acquisti.

Oltre al vantaggioso cashback, chi è titolare di questa carta ottiene una grande flessibilità di pagamento, sconti imperdibili con Amex Offers e una linea di credito fino a 10.000 euro.

Come funziona la promo 5% di cashback

Blu American Express ti restituisce il 5% di cashback sui primi 3.000 euro spesi nei primi 6 mesi, poi passerà all’1%.

Ogni anno ti verrà riaccreditato sul conto Carta la somma del cashback. Il riaccredito avviene soltanto se la carta Blu American Express è in corso di validità e se sei in regola con i pagamenti.

Ci sono operazioni, però, che non rientrano nella promo. Per maggiori informazioni in merito, ti invitiamo a leggere le condizioni riportate in questa pagina.

Tra i tanti vantaggi c’è la flessibilità di pagamento: ogni mese sarai libero di scegliere se dividere quanto dovuto in più rate mensili oppure pagare tutto in un’unica soluzione.

Come richiedere la carta di credito

A questo punto, se la tua intenzione è quella di richiedere Blu American Express per usufruire dei suoi enormi vantaggi, non devi far altro che cliccare su questo link e nella pagina che si apre cliccare su RICHIEDI LA TUA CARTA.

Ti verranno richieste le tue informazioni bancarie, come il nome della banca, il codice IBAN, l’anno in cui hai aperto il conto, un documento d’identità valido, il Codice Fiscale.

Inoltre, per poter richiedere la carta, devi essere in possesso dei seguenti requisiti:

aver compiuto 18 anni ;

; essere titolare di un conto bancario o postale che appartiene al circuito SEPA e con IBAN che non corrisponde a una prepagata;

e con IBAN che non corrisponde a una prepagata; essere residente in Italia;

possedere un reddito annuale lordo pari ad almeno 000 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.