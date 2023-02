Blu American Express, cashback del 5% e altri vantaggi: scoprili tutti

Nonostante le opzioni online non manchino di certo, scegliere una carta di credito per usufruire del cashback non è facile. Blu American Express, in tal senso, è la migliore scelta, poiché ti offre un cashback del 5%.

Adesso che ti abbiamo indicato la soluzione giusta, ti spiegheremo perché Blu American Express è una delle migliori carte di credito oltre la funzionalità di cui sopra.

Cashback del 5% e tanti altri vantaggi con Blu American Express

Oltre al cashback del 5% sui primi 3.000 euro che spenderai nei primi 6 mesi (successivamente passa al 1%), ha anche tanti altri vantaggi.

Innanzitutto, la Carta Blu ha un costo mensile veramente irrisorio (3 euro), che per il primo anno è gratuito, e poi viene accettata come mezzo di pagamento ovunque nel mondo.

Inoltre, puoi prelevare denaro contante presso gli ATM italiani e del resto del mondo e pagare online senza commissioni, avvantaggiandoti anche di sistemi di sicurezza avanzatissimi.

Un altro vantaggio di non poco conto è la possibilità che ti viene data da American Express di scegliere tra il rimborso di quanto speso con la Carta Blu in un’unica soluzione oppure in forma rateale, adattando in questo modo le caratteristiche della carta in base alle tue esigenze.

Inoltre, con la Carta Blu American Express hai a disposizione una linea di credito che arriva a 10.000 euro e che puoi usare per le spese giornaliere e per avvalerti di tutti i vantaggi che American Express riserva ai suoi clienti.

Stiamo parlando di un servizio di assistenza che funziona 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, del programma Amex Offers, del supporto a Apple Pay e Google Pay e di diverse coperture assicurative.

Detto questo, non ti resta che entrare nella pagina ufficiale della Carta Blu e procedere alla richiesta tramite una procedura online abbastanza semplice e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.