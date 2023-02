Blu American Express, scopri il cashback e gli altri vantaggi

Se c’è una cosa che American Express ha insegnato in questi lunghi decenni è che le carte di credito vanno considerate oltre il mero sistema di pagamento.

Blu American Express racchiude perfettamente tale concetto, con la sua funzione cashback tra le migliori attualmente in questo mercato.

Per chi non lo sapesse, il cashback è un sistema che consente di riavere indietro una parte dei soldi spesi per gli acquisti.

Nella stragrande maggioranza dei casi, la percentuale di cashback è abbastanza irrisoria, ad eccezion fatta per quella della carta Blu di American Express, la quale ammonta al 5% sui primi 6.000 euro spesi nei primi 6 mesi.

Ciò vuol dire che, effettuando un acquisto di 100 euro tramite la carta di credito, si avranno indietro 5 euro.

A questo punto, c’è chi potrebbe obiettare sulla cifra esigua che viene restituita. In realtà, è più del doppio rispetto a quella che restituiscono altre carte di credito, debito o prepagate.

Blu American Express, una carta che va oltre al cashback

Quando si parla di Blu American Express non si sta menzionando una delle tante carte di credito online apparse nell’ultimo decennio, ma di uno dei nomi più prestigiosi del settore, che offre tante altre funzioni e condizioni a dir poco vantaggiose.

Richiedere questa tipologia di carta di credito QUI significa avvalersi di tanti vantaggi, uno su tutti la flessibilità dei pagamenti.

Ogni mese il cliente potrà decidere se pagare l’intero importo dell’estratto conto a saldo oppure dividerlo in più rata mensili.

Per quanto riguarda la linea di credito, arriva fino a 5.000 euro, mentre con Amex Offers si possono ottenere sconti molti interessanti.

La quota mensile è attualmente in promo, ossia è gratuita per il primo anno, poi dal secondo in poi si pagherà soltanto 3 euro al mese.

Il TAN e il TAEG degli interessi è rispettivamente del 14% e del 23,33%. Inoltre è possibile richiedere fino a 4 carte supplementari.

Le condizioni per richiedere la carta sono la maggiore età, la residenza in Italia, un reddito lordo di almeno 11.000 euro e la titolarità di un conto corrente con IBAN.

Detto questo, non resta che richiedere la carta nella pagina ufficiale, ottenendo in questo modo non soltanto il cashback ma anche tutti i vantaggi sopra descritti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.