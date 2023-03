Blu American Express: vantaggi e cashback pazzeschi, ecco i dettagli

Vantaggi e cashback pazzeschi di Blue American Express non possono cadere nel dimenticatoio facilmente oppure non essere considerati da chi cerca una carta di credito per ampliare il suo range d’azione finanziario.

A quanto ammonta il cashback concesso da American Express sull’utilizzo della Carta Blu? Il 5%, notevole se si considerano le offerte degli altri circuiti di carte di credito.

Per non fare mancare nulla ai nuovi clienti, la società offre anche 1 anno di quota gratis, canone zero il primo anno e un TAN e TAEG rispettivamente del 14% e del 23,69% sulla linea di credito fino a 10.000 euro.

Al di là del vantaggio del cashback, la flessibilità di pagamento è veramente notevole, ma anche altri aspetti da prendere in serie considerazione.

Blu American Express: vantaggi e cashback nei dettagli

Vantaggi e cashback camminano di pari passo con la Carta Blu di American Express. Prendiamo, ad esempio, gli sconti imperdibili con Amex Offers, privi di voucher, codici o di altre complicazioni.

Basta soltanto visitare la sezione Offerte, accedere al Conto Carta personale oppure all’app Amex.

Tornando al cashback, nei primi sei mesi su tutti gli acquisti che arrivano a 3.000 euro la percentuale è del 5%, che passerà successivamente all’1%.

L’accredito della somma di cashback avviene ogni anno direttamente sul conto. L’importante, però, è che la carta di credito sia valida e che tutti i pagamenti siano stati regolarizzati.

Come già anticipato, la flessibilità di pagamento è uno dei grandi vantaggi di Carta Blu. Ogni mese il titolare della carta potrà scegliere se pagare tutto in un’unica soluzione oppure rateizzare l’importo.

Come richiedere Carta Blu di American Express? Bisogna soltanto cliccare sul link qui sotto:

È necessario inserire le informazioni bancarie personali, il codice IBAN, l’anno di apertura del conto, il Codice Fiscale e un documento d’identità valido.

I requisiti per ottenere la carta sono la maggiore età, la residenza in Italia e la titolarità di un conto bancario o postale che appartiene al circuito SEPA e non corrispondente a una carta prepaid.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.