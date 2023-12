Bonk supera Pepe, questa sarà la prossima rivale di Shiba Inu?

Bonk (BONK) ha attirato l’attenzione con un’impennata di prezzo enorme del 750% entro 30 giorni. Questa crescita meteorica lo ha consolidato come un operatore forte, oscurando Pepe (PEPE). Dopo questo evento, la focalizzazione è passata a un potenziale rivale di Shiba Inu (SHIB), NuggetRush (NUGX), portando domande riguardo alla sua capacità di emergere come prossimo protagonista del settore.

NuggetRush è il primo gioco blockchain play-to-earn (P2E) associato all’Impact Gaming. Gli investitori in cerca delle migliori criptovalute da acquistare sono stati attirati dalla sua politica senza tasse e della piattaforma di staking, che offre un rendimento annuale del 20%. NUGX sfida i record di SHIB, vendendo oltre 90 milioni di token sulla sua prevendita in corso.

Vediamo come Bonk sorpassa Pepe, mentre NuggetRush diventa la migliore criptovaluta nel settore.

NuggetRush (NUGX) trasforma lo spazio con gioco P2E emozionante e proprietà della community

NuggetRush, una nuova criptovaluta DeFi, ha il potenziale di superare i traguardi di SHIB. Questo gioco di proprietà della community punta a rafforzare le decisioni e il controllo dei dati per i suoi utenti mentre contribuiscono a una causa benefica. NUGX sta creando una community vivace con un ecosistema online sicuro. Offre gioco P2E e accesso VIP ai titolari del token.

Questa nuova criptovaluta DeFi è sviluppata sulla blockchain Ethereum, consentendo a più investitori di accedere alla piattaforma virtuale. Combinando l’entusiasmo dell’esplorazione e il pensiero strategico, NUGX offre ai giocatori la possibilità di ottenere premi nel mondo reale come denaro e oro. L’aggiunta di personaggi funziona come elementi e collezionabili di gioco integrali, rendendo questa meme coin una delle migliori criptovalute da acquistare per guadagni enormi.

NuggetRush si è posizionata come una migliore criptovaluta, progredendo facilmente durante le fasi di prevendita. È attualmente al terzo round. Grazie alla struttura da cinque round e prezzo del token di 0,013 $, NUGX si prepara al riconoscimento globale, superando altre meme coin sul mercato.

Bonk (BONK) sale a nuove altezze con un’impennata del 750%

Bonk sta per avere una rottura considerevole, come evidenziato dal rialzo di prezzo del 750% in un mese. Questa impennata può essere attribuita al maggiore interesse nell’ecosistema di Solana (SOL). BONK è utilizzato in vari progetti Solana come pagamento per token non fungibili (NFT), tra le altre applicazioni.

Bonk ha raggiunto il record massimo di 0,00002395 $, guidata dal sentimento sul mercato favorevole e dalle considerevoli quotazioni su exchange. Seguendo le notizie di Coinbase che quoterà la criptovaluta, BONK è aumentata del 60% negli ultimi giorni. Questo traguardo ha fatto salire Bonk sopra Pepe sul mercato.

Pepe (PEPE) vede 5,81% di declino in valore durante la incertezza sul mercato

Pepe è una meme coin che prende ispirazione dalla iconica Pepe the Frog. Ha raggiunto popolarità sui social come Twitter, Discord e Telegram. PEPE opera sulla rete Ethereum e vanta una circolazione sostanziale di 420,69 bilioni di token.

Nonostante questi attributi, Pepe è stata influenzata dal mercato volatile. Il 18 dicembre è stato un giorno complicato per questa meme coin, considerato che il volume di trading è sceso del 35,23%, per un totale di 80,93 milioni. PEPE è sceso del 5,81%, raggiungendo un prezzo di trading di 0,000001323 $.

Shiba Inu (SHIB) domina il mercato con impennata di 110 milioni di dollari dalle whale

Shiba Inu ha continuato a essere una forza dominante sul mercato delle criptovalute. Secondo i dati on-chain del portale IntoTheBlock, questa meme coin ha visto un rialzo incredibile in grandi transazioni. Questo record sulla piattaforma di SHIB è risultato in 110,53 milioni di dollari di transazioni nelle ultime 24 ore.

Questa attività eccezionale comprende 7,22 bilioni di token SHIB, un rialzo del 275% fenomenale. Molti investitori la considerano una piattaforma di investimento vantaggiosa. Questo record rende Shiba Inu una delle migliori criptovalute sul mercato DeFi.

Conclusione

Mentre Bonk sorpassa Pepe in un aumento di prezzo del 750%, NuggetRush è emersa come concorrente forte, sfidando i traguardi di SHIB. Grazie a piattaforma sicura e gioca P2E, NUGX si posiziona come prossimo protagonista sul mercato. Non perdere la possibilità di investire e raggiungere rendimenti del 100% sugli investimenti.

