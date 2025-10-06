Brave Browser sorpassa i 100 milioni di utenti attivi nel mondo

Tra i browser realizzati su base Chromium, la versione open-source del motore di Google, Brave Browser è quello che attualmente sta avendo più successo tra tutti. Lanciato per la prima volta nel 2016 da una società californiana creata da uno dei fondatori di JavaScript e Mozilla, con sede in San Francisco, mette al centro la privacy e il blocco degli annunci, oltre a funzionalità aggiuntive e proprietarie come Brave Search, un sistema di guadagno per gli utenti che guardano gli annunci, il chatbot Leo e molto altro.

Di recente, il browser è riuscito a sorpassare ben 100 milioni di utenti che lo utilizzano attivamente, in tutto il mondo.

Brave Browser fa breccia tra gli utenti: sorpassa i 100 milioni di utilizzatori in tutto il mondo

Il sorpasso di ben 100 milioni di utenti attivi in tutto il mondo proviene proprio dai dati ufficiali di Brave Browser, il quale ha registrato un’impennata di download e utilizzo soprattutto in europa. Nel vecchio continente, le installazioni su sistemi iOS sono aumentate di ben il 50%, dopo che Apple ha introdotto la schermata per permettere di scegliere il browser, imposta dal Digital Markets Act.

Il successo rimane ovviamente lontano dalla quota di mercato dominante di Chrome, che con il 70% risulta ancora il browser più installato di sempre, seguito da Safari e Microsoft Edge. Secondo un’analisi indipendente eseguita da StarCounter, Brave si ferma allo 0,79% per posizionarsi al nono posto a settembre, risultando pure in leggero calo dallo 0,87% di aprile.

A crescere non è tuttavia soltanto Brave Browser, ma anche il motore di ricerca proprietario Brave Search, che ha raggiunto un volume di ben 20 miliardi di query annualizzate, con oltre 50 milioni di ricerche giornaliere. Search usa un indice proprietario, a differenza dei motori concorrenziali, in modo da non dover dipendere da Google o Bing, offrendo anche un accesso agli sviluppatori attraverso Brave Search API.

Gli sviluppatori Brave continuano a mettere al centro la privacy degli utenti, distinguendosi proprio per la creazione di un ecosistema proprietario che offre anche una VPN e un blocco degli annunci integrato. Ciò ha permesso di aumentare le installazioni anche su Linux del 4% nei sistemi desktop.