Bundle PS5+God of War Ragnarok su Amazon ADESSO

Il bundle con PS5 e God of War Ragnarok è di nuovo disponibile su Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà in vendita, come sempre il sold out è dietro l’angolo. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito, anche considerando il prezzo di 619,99 euro corrispondente al listino, senza rincari.

PS5 in bundle con God of War: eccola su Amazon

È la Standard Edition della console ovvero la versione con il lettore per i giochi su disco. Incluso nella confezione anche il controller DualSense nella sua tipica colorazione White. Il titolo non ha bisogno di presentazioni: è l’ultima produzione di Santa Monica Studio, tra i migliori usciti lo scorso anno. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Il momento che molti aspettavano è dunque arrivato: la PlayStation 5 abbinata a un gioco AAA, senza rincari, in vendita al prezzo finale di 619,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.