Bunq Easy Green: il conto corrente ecosostenibile!

Bunq Easy Green è un conto molto simile al bunq Easy Money che abbiamo visto ieri ma con una visione più attenta all'ambiente e disponibile a 17,99 euro mensili.

Bunq Easy Green: perché è sostenibile?

Easy Green è la soluzione sostenibile per eccellenza. Questo perché per ogni 100 euro spesi con la carta bunq verrà piantato un albero. Inoltre, ogni amico invitato a sottoscrivere il suddetto piano concorrerà a sua volta a dare una mano al pianeta.

Bunq, infatti, stima che entro 2 anni con il conto Easy Green si potrà diventare completamente CO2 neutrali.

Anche con Easy Green, proprio come Easy Money, è possibile versare e prelevare soldi in 10.000 punti vendita convenzionati che si trovano in Germania, Austria ed anche nel nostro Paese.

Ricalca le orme del conto che abbiamo visto ieri anche per la dotazione di base di 4 IBAN. Di cui uno locale e ben 3 europei.

Nei 17,99 euro al mese troviamo anche lo stesso identico assistente dedicato per i viaggi. Grazie a questo extra le vacanze non saranno più un problema.

Anche per quanto concerne il supporto clienti è il medesimo che troviamo nel conto Easy Money. L'assistenza, infatti, è disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno senza interruzioni. Inoltre, per gli acquisti esteri c'è sempre l'opzione ZeroFX che vi fa risparmiare il 3% sugli acquisti, anche in moneta estera.

Le carte virtuali incluse sono sempre 5, mentre, quelle fisiche sono ben 3. Tutte queste versioni sono compatibili con gli standard Google Pay ed Apple Pay.

Easy Green, come il fratello “meno sostenibile” ha anche la versione dedicata per i clienti professionisti. In questo caso il canone mensile ammonta a 20,99 euro. Inoltre, il piano gode di alcuni benefit molto interessanti per permettere ai possessori di Partita IVA di svolgere al meglio il proprio business tutto completamente in maniera digitale senza l'utilizzo di carta. Insomma, 100% Green.