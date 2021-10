Easy Money è il secondo pacchetto di Bunq che offre tutto il necessario per il vostro conto corrente online a partire da 8,99 euro mensili.

Bunq Easy Money: i dettagli

Il piano Personal, ossia quello dedicato per i clienti privati, offre ben 5 carte virtuali e 3 fisiche a meno di 9 euro al mese. Con le tre carte è possibile anche apporre un nome in modo da personalizzarla a proprio piacimento.

Con le carte fisiche è possibile prelevare contante da qualsiasi ATM in Europa fino ad un massimo di 4 prelievi mensili. Il quinto avrà una commissione di 0,99 euro, mentre, i successivi costeranno 2,99 euro. Inoltre, questi sistemi di pagamento sono compatibili con Apple Pay e Google Pay.

L’alternativa per non pagare alcuna commissione dopo il quarto prelievo è quella di andare in un punto vendita autorizzato. Sono ben 10.000 i negozi abilitati a versare e prelevare dal vostro conto Bunq senza costi.

Easy Money di Bunq prevede anche quattro IBAN di cui uno italiano, uno spagnolo, uno tedesco ed uno francese. In pratica, potrete decidere di effettuare un bonifico con uno di questi IBAN inclusi nel piano.

Con Bunq sarete tranquilli anche in viaggio. Infatti, compreso nel canone troverete anche un assistente di viaggio che vi dirà tutti i costi da sostenere in vacanza.

Inoltre, ogni spesa effettuata all’Estero corrisponde ad un piccolo risparmio. Infatti, per ogni transazione risparmierete il 3%.

Bunq, per ogni piano, offre un’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, disponibile per qualsiasi necessità. Inoltre, un’altra feature interessante è quella che vi permette di proteggere i vostri fondi fino a 10.000 euro.

Oltre alla versione Personal che abbiamo visto finora, esiste la variante Business, disponibile a 10,99 euro al mese.

Le caratteristiche del piano dedicato per i clienti Professionisti sono praticamente identiche a quelle che troviamo nel piano Personal. Il pacchetto Business offre alcune soluzioni aggiuntive che vi permettono di gestire la vostra impresa in modo semplice ed intuitivo.