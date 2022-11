Buono Amazon con SelfyConto, ancora c’è tempo

Appartenente a Banca Mediolanum, SelfyConto è un conto corrente digitale concreto e sicuro alla stregua di un conto fisico, comodo e accessibile da qualsiasi luogo. Attualmente offre un buono Amazon a chi apre il conto. Ma andiamo con ordine.

Oltre a questo particolare non di poco conto, perché aprire un conto online SelfyConto? Canone zero il primo anno, carta di debito gratuita, prelievi gratuiti in tutta l’UE e tutte le altre operazioni bancarie sempre a zero costi.

Tuttavia, il punto di forza di SelfyConto, che lo distingue dai competitor, è la facilità d’uso e la velocità.

Il conto permette di effettuare pagamenti in modo rapido e semplice, pagare F24 e bollettini con foto, inviare denaro in tempo reale, effettuare bonifici istantanei, richiedere prestiti.

Per aprire SelfyConto basta accedere qui e cliccare in alto su “Apri SelfyConto”.

SelfyConto e buono Amazon: come funziona

Quelli elencati sopra sono alcuni dei vantaggi offerti da SelfyConto, che lo trasforma a tutti gli effetti in una banca tascabile affidabilissima.

Tra i tanti vantaggi, uno in particolare potrebbe ulteriormente incentivare gli utenti ad aprire un conto SelfyConto: il buono Amazon da 200 euro.

Questo buono può essere speso sull’e-commerce per acquistare un’infinità di prodotti. L’offerta, però, sta per scadere, ma c’è ancora tempo per usufruirne aprendo un conto.

La procedura di apertura conto prevede l’accesso a questa pagina e avere a portata di mano un documento d’identità e il codice fiscale.

Una volta cliccato su “Apri SelfyConto”, è necessario compilare i moduli con i propri dati personali e normativi e scegliere una carta di pagamento e un deposito titoli.

Per verificare la propria identità si può optare per la videochiamata o bonifico. Nel primo caso tutto avviene istantaneamente, nel secondo caso bisogna aspettare due giorni lavorativi per l’apertura conto.

L’operazione termina con la firma del contratto. Non appena attivato, si può subito utilizzare il conto e i servizi annessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.