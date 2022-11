Buono Amazon da 200 euro con SelfyConto, ecco come funziona

È ormai da più di un mese che per i nuovi clienti che aprono un conto con SelfyConto accedendo qui è previsto in regalo un Buono Amazon da 200 euro che può essere speso per qualsiasi prodotto venduto sulla piattaforma di e-commerce.

Naturalmente, per ricevere questo stupendo regalo è necessario possedere dei requisiti e condizioni stabilite dal regolamento.

È importante puntualizzare che questa offerta scade tra pochi giorni. Quindi conviene affrettarsi prima che sia troppo tardi.

Buono Amazon da 200 euro: ecco come riceverlo

Come detto poc’anzi, per ricevere il Buono Amazon da 200 euro bisogna aprire un conto SelfyConto di Banca Mediolanum.

In altre parole, l’offerta è usufruibile soltanto dai nuovi clienti della banca. Quindi, oltre a chi è già stato cliente in passato e chi lo è attualmente, sono esclusi anche i collaboratori, i dipendenti e i consulenti.

Per aprire il conto SelfyConto, bisogna avere la residenza in Italia e aver compiuto il 18° anno di età.

Attenzione però: per ricevere il buono non basta soltanto diventare clienti di Banca Mediolanum, ma è anche necessario accreditare lo stipendio.

Richiedendo tale accredito, i nuovi clienti potranno usufruire di un’altra interessantissima offerta: il 2% di tasso di rendimento annuo lordo per le somme che vengono vincolate fino 6 mesi, oltre al canone a zero per un anno.

Al termine di questo periodo, il canone da pagare mensilmente sarà pari a 3,75 euro al mese. Questo costo può essere evitato se vengono rispettate determinate condizioni.

Il cliente deve essere titolare di un patrimonio pari ad almeno 15.000 euro, oppure se richiede un prestito, stipula un mutuo o una polizza assicurativa.

Il canone di tenuta conto è a zero spese per sempre soltanto per i clienti con età inferiore a 30 anni.

Insieme al conto si otterrà anche una carta di debito gratuita e con prelievi gratuiti in area Euro.

