Bux Zero: crea il tuo Piano di Accumulo in pochi step

Bux Zero è una è una piattaforma che permette di investire in una vasta gamma di mercati, tra cui azioni, materie prime e criptovalute, in modo semplice e con commissioni ridotte.

L’app, intuitiva e facile da usare, offre varie funzionalità tra cui la possibilità di configurare dei Piani di Accumulo Capitale (PAC) mensili personalizzati.

Il PAC, Piano di Accumulo del Capitale è una modalità di investimento che prevede l’acquisto periodico degli asset sui quali si è deciso di investire, facendo ad esempio un acquisto regolare alla stessa ora ogni settimana, oppure ogni mese.

Questa strategia permette di far crescere gradualmente il proprio investimento, mitigando il rischio di entrare a mercato con grandi somme nel momento sbagliato.

Bux Zero permette di personalizzare il proprio piano di accumulo con azioni ed ETF frazionari, dopodiché la piattaforma si occuperà di automatizzarlo.

Il piano di accumulo si può impostare con facilità seguendo pochi semplici passaggi: basterà scegliere una data e rinominare ogni piano in base ai propri obiettivi finanziari, aggiungendo le società e gli ETF sui quali si desidera investire.

È possibile impostare l’importo per ogni acquisto a partire da 10 € per asset, scegliendo tra una vasta gamma di settori. Una volta creato il piano, Bux Zero lo eseguirà automaticamente ogni mese. In qualsiasi momento sarà possibile modificare, sospendere o cancellare il piano di accumulo.

Tra gli asset sono disponibili anche titoli frazionati di ETF e società americane, questo permette di investire cifre ridotte senza dover necessariamente acquistare un’intera azione.

Per chi intende muovere i primi passi nel mondo degli investimenti, Bux Zero mette anche a disposizione una sezione dedicata all’apprendimento con diversi articoli e materiale di approfondimento.

