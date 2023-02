Bux Zero: l'app per muovere i primi passi nel mondo degli investimenti

Bux Zero è una piattaforma pensata per rendere gli investimenti accessibili. Semplice e intuitiva da usare, quest’app permette di acquistare azioni, anche frazionate, materie prime, ETF e criptovalute a partire da un importo minimo di 10€.

Aprire un account con Bux Zero non ha alcun costo e richiede solo pochi minuti. L’app consente di effettuare ordini a mercato o di impostare ordini limite e consente di impostare piani di accumulo (PAC) automatizzati per investire con regolarità. La maggior parte delle operazioni con BUX Zero sono senza commissioni, tuttavia per alcune è prevista una piccola commissione.

La piattaforma offre anche un’ampia sezione dedicata all’apprendimento con diversi articoli e materiale di approfondimento, oltre ad una raccolta di articoli ed elenchi tematici.

Le liste tematiche sono curate da Bux Zero per fornire titoli ed ETF che si possono prendere in considerazione per diversificare il proprio portafoglio. Inoltre, tramite l’app si potranno anche ricevere notizie e contenuti educativi aggiornati per muovere i primi passi nel mondo degli investimenti e per rimanere aggiornati.

Con Bux Zero si entrerà anche a far parte di una community, la piattaforma offre infatti uno spazio virtuale per gli utenti del servizio di trading e per gli ambasciatori di BUX: un forum in cui gli iscritti possono interagire commentando i topic già presenti e divisi per argomenti o anche proporre nuovi listing attraverso la sezione “Stocks, ETF and Crypto Requests”.

Gli account Bux Zero sono protetti con crittografia, test e sorveglianza proattiva del sistema e le somme depositate sulla piattaforma sono protette fino a 100.000 € in base alle condizioni del Sistema di Garanzia dei Depositi (SDG).

Per conoscere l’offerta completa di Bux Zero clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.