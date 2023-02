Bux Zero: l'app che rende gli investimenti accessibili

Bux Zero offre un’app semplice e intuitiva per investire in una vasta gamma di mercati, tra cui azioni, materie prime e criptovalute con commissioni ridotte.

La piattaforma offre diverse funzionalità utili per avvicinarsi al mondo degli investimenti e una sezione dedicata all’apprendimento con diversi articoli e materiale di approfondimento.

Con BUX Zero è possibile acquistare azioni, anche frazionate di molti titoli azionari ed ETF a partire da un importo minimo di 10€.

Le azioni frazionate danno anche diritto ai dividendi che saranno proporzionali alla quantità che si possiede. Ad esempio, se si possiedono 0,5 azioni di Apple, si riceverà il 50% del dividendo. Dove applicabile, si avrà anche il diritto di voto. BUX si occuperà di aggregare i voti e riportarli, arrotondando per difetto alla quota intera più vicina.

Tramite la piattaforma è anche possibile impostare un piano di accumulo (PAC) per investire con regolarità. Il piano si potrà personalizzare con azioni ed ETF frazionari e Bux Zero lo automatizzerà. Questa strategia consente di iniziare ad investire anche con un ridotto capitale iniziale, incrementando il proprio portafoglio ad esempio con 25€ o 50€ ogni mese, oppure con somme maggiori trimestralmente.

Bux Zero offre anche una raccolta di articoli ed elenchi tematici ideati per ispirare la crescita, le liste tematiche sono curate manualmente e con attenzione per fornire titoli ed ETF che si possono prendere in considerazione per diversificare il proprio portafoglio.

Gli account Bux Zero sono protetti con crittografia, test e sorveglianza proattiva del sistema e le somme depositate sulla piattaforma sono protette fino a 100.000 € in base alle condizioni del Sistema di Garanzia dei Depositi (SDG).

