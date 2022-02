ByBit: con l'evento Corsa al livello successivo vinci un'esperienza in pista

L’evento Corsa al livello successivo, proposto dalla piattaforma di trading ByBit, ha preso il via il 23 febbraio 2022. L’iniziativa promette di offrire agli iscritti che operano abitualmente su ByBit di ottenere premi in NFT e altri tipi di ricompensa.

Il concorso si svolge attraverso 3 diversi step. Il primo passaggio prevede lo scambio di 2.000 dollari in Spot o in derivati per avere accesso all’estrazione giornaliera. Il premio, in tal senso, è costituito da 50 NFT in palio ogni giorno, oltre a vincite in monete del metaverse oltre ad altri tipi di coupon e bonus legati alla piattaforma.

Il secondo passaggio, sbloccabile con il raggiungimento di 1.000 dollari di trading su una o più delle 100 coppie di trading spot, permette di vincere fino a 20 USDT Tether. A questa vincita va poi aggiunta la possibilità di partecipare a una ulteriore estrazione con un totale di 500 NFT in palio.

Infine, il terzo passaggio, va a premiare i primi 5 utenti nella classifica di volume degli scambi, con ulteriori ricchi premi. Per partecipare è necessario essere iscritti a ByBit e seguire le ulteriori istruzioni presenti sul blog della piattaforma.

ByBit e Corsa al livello successivo: una piattaforma efficiente e intuitiva

ByBit è una piattaforma dedicata al trading di criptovalute (ma anche futures e derivati) efficiente e intuitiva. Questa permette di ottenere dati sul mercato in tempo reale, potendo intervenire sullo stesso in totale sicurezza grazie al sistema di crittografia adottato dalla piattaforma.

L’assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni a settimana, combinata con il supporto multilingue, rendono ByBit una scelta apprezzata sia da trader consumati che da chi si sta avvicinando a questo settore.

Proprio in questo senso, le guide proposte dalla piattaforma sono decisamente apprezzabili e aiutano chi deve fare esperienza a partire con il piede giusto. Per poter usufruire di questo servizio basta davvero poco: l’ iscrizione è gratuita e può essere avviata semplicemente attraverso il numero telefonico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.