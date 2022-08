Calcio, NFT e Web3: Socios in campo con il Barcellona

Dei molteplici punti di contatti tra il mondo del calcio e quello dei sistemi decentralizzati abbiamo scritto in più occasioni su queste pagine, anche in tempi non sospetti. La nuova stretta di mano siglata da Socios (più precisamente la parent company Chiliz) e il Barcellona va però oltre gli ormai consueti contratti di sponsorizzazione. Si tratta a tutti gli effetti di un investimento finalizzato agli sviluppi futuri.

Chiliz (Socios) investe in Barça Studios (Barcellona)

Nel dettaglio, a fronte di un impegno economico quantificato in 100 milioni di dollari, Chiliz fa suo il 24,5% del pacchetto relativo a Barça Studios. È la divisione del club catalano attiva sul fronte della produzione di contenuti. L’obiettivo è quello di accelerare la strategia messa in campo dai blaugrana per quanto riguarda l’ambito Web3, le blockchain, gli NFT, gli asset digitali e il metaverso.

Le due realtà, a dire il vero, collaborano già dal febbraio 2020 quando è stato lanciato il fan token $BAR sulla piattaforma Socios. Da allora, i tifosi e coloro che fanno parte della community, ne sono acquistati per un valore equivalente a 39 milioni di dollari. Lo stesso hanno fatto altri big del calcio europeo come Juventus, Paris Saint-Germain e Manchester City.

Chiliz è tra le realtà disponibili per il trading su eToro. Chiudiamo con le parole del CEO Alexandre Dreyfus.

Barça Studios può far leva sulla nostra tecnologia, esperienza e portata globale per affermare la strategia di contenuti legati al club destinati al Web3 e per assicurarsi un flusso di entrate a lungo termine di cui beneficerà per le stagioni a venire. Ci appassiona il ruolo che la tecnologia può ricoprire nel costruire community che avvicinano i tifosi alle squadre e viceversa.

