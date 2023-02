Cambia Carta di Credito, non banca: scegli YOU zero commissioni

Purtroppo non sempre le soluzioni proposte dalla tua banca sembrano vantaggiose quando si tratta di carte di credito. Oggi però questo non è più un problema. Infatti, invece di aprire un nuovo conto con un altro Istituto cambia la tua Carta di Credito, scegli YOU a Zero Commissioni.

Carta YOU è un’ottima alternativa alle normali carte di pagamento digitale incluse nel conto corrente. Completamente gratuita, include tantissimi vantaggi davvero interessanti che cambieranno il tuo modo di pensare e vivere gli acquisti senza contante.

Richiedila in soli 2 minuti. Indicando il tuo domicilio, ti verrà spedita in pochissimi giorni direttamente all’indirizzo che hai comunicato in fase di registrazione. Attivarla è semplice, veloce e immediato. Ti servirà solo uno smartphone e la tua carta d’identità.

Carta di Credito innovativa e gratuita per sempre

Carta YOU è la Carta di Credito di nuova generazione che include tantissime potenzialità, tutte da scoprire. Inoltre, è completamente gratuita per sempre. Si tratta di una soluzione MasterCard Gold senza commissioni annuali, senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo e senza la necessità di cambiare banca.

Inclusa nella tua nuova carta hai un’assicurazione viaggi gratuita con copertura completa su tutti gli spostamenti acquistati tramite Carta YOU. Inoltre, se sei un po’ in difficoltà e hai bisogno di respirare, puoi sempre attivare una linea di credito gratuita fino a 7 settimane. In altre parole si tratta di un pagamento differito.

La scadenza sarà così spostata fino a un massimo di 49 giorni, senza interessi sui tuoi acquisti effettuati nel mese con la carta di credito. Anche il prelievo di denaro in contanti è senza commissioni su più di un milione di sportelli bancomat automatici. Stessa cosa per gli acquisti effettuati all’estero negli oltre 36 milioni di negozi fisici e online.

Non perdere altro tempo. Richiedi la tua Carta YOU in soli 2 minuti. La ricevi direttamente a casa in pochi giorni, la attivi facilmente ed è subito pronta per i tuoi acquisti digitali e sicuri. Entra in un mondo di vantaggi a costo zero per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.