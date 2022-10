Carta Oro di American Express: 250€ di cashback e un anno di canone gratis

American Express è un riferimento assoluto del settore dei pagamenti e un vero e proprio must per chi è in cerca di una Carta di Credito completa. Con la nuova “PROMO ONLINE” riservata ai nuovi clienti, scegliere la nuova Carta Oro American Express conviene ancora di più.

Per tutti i nuovi clienti, infatti, American Express mette a disposizione una promo da non perdere. Il canone è azzerato per tutto il primo anno dall’attivazione e, spendendo almeno 4.000 euro nei primi 6 mesi, l’istituto provvederà ad erogare un cashback al cliente di ben 250 euro.

A rendere ancora più conveniente Carta Oro ci sono tutti i vantaggi aggiuntivi proposti da AMEX.

Con Carta Oro American Express è possibile accedere una moltitudine di vantaggi

Scegliere Carta Oro American Express con la nuova PROMO ONLINE è ancora più conveniente. La Carta di Credito proposta da AMEX, infatti, è completissima e rappresenta uno strumento di pagamento ideale e vantaggioso per chi non può fare a meno di questo tipo di carta.

La carta in questione non ha un limite prefissato in quanto ogni operazione è soggetta ad una procedura di autorizzazione. I clienti, inoltre, ricevono ogni anno un voucher da 50 euro per i propri viaggi e possono contare su biglietti 2×1 per i migliori eventi e una Card per andare ai cinema The Space pagando 8 euro per acquistare due biglietti.

La Carta Oro di American Express, per tutti i nuovi clienti, ha un canone azzerato per il primo anno (invece che 14 euro al mese). Con la promozione in corso, i clienti che richiedono la carta possono ottenere un cashback di 250 euro, con accredito diretto sul proprio conto corrente abbinato, effettuando almeno 4.000 euro di spese con carta, sia in negozio che online, nei primi 6 mesi dall’attivazione.

La Carta di Credito proposta da American Express è disponibile per tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia. Basta avere un reddito annuo lordo superiore a 25 mila euro per poter fare richiesta della Carta Oro direttamente online e sfruttare subito la promozione.

