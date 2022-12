Canone zero e un fantastico regalo: ecco SelfyConto il conto migliore a dicembre

“A Natale puoi…” recita la canzone che in questo periodo si sente spesso in TV. In effetti si possono fare tante cose, come aprire un conto a canone zero con SelfyConto ottenendo in cambio un fantastico regalo.

Di che regalo parliamo? 200 euro di Buono Sconto Amazon. Chi non ci crede, basta che accede in questa pagina e apre un nuovo conto, che offre anche tantissimi vantaggi, oltre al suddetto regalo.

Infatti, una volta aperto il conto, tutti i nuovi clienti di SelfyConto possono invitare i loro familiari e amici a fare la stessa cosa.

In cambio fino a 40 euro in Buoni Regalo Amazon, mentre per loro un voucher digitale che vale 10 euro. Insomma, un regalo di Natale niente male!

SelfyConto: canone zero e tanti vantaggi

Affidarsi a SelfyConto, quindi, significa optare per un conto a canone zero e avvalersi della soluzione più smart di Banca Mediolanum, uno degli istituti di credito più solidi nel continente europeo.

In più, come detto in precedenza, subito in regalo 200 euro di Buono Amazon e fino a 40 euro di Buoni Regalo per ogni amico o familiare che aprirà un conto.

Attivando questo conto QUI, si otterranno i seguenti benefici:

canone gratuito per il primo anno;

per il primo anno; per chi non ha ancora compiuto i 30 anni d’età il conto è a canone zero ;

il conto è a ; si ottiene una carta di debito gratuita ;

; è possibile prelevare denaro contante presso gli ATM in Italia e nella zona Euro senza pagare commissioni.

Inoltre, con l’app Selfy & Smart è possibile gestire in totale autonomia e sicurezza il proprio conto, accedendo a tutti i servizi tipici di una banca.

Sempre tramite l’app si potranno tenere sotto controllo i movimenti delle carte e procedere con la rateizzazione dei pagamenti.

Natale è ormai alle porte e per ottenere i 200 euro di Buono Amazon bisogna agire subito aprendo un conto SelfyConto a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.