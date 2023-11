Cardano, crescono gli investimenti: è una scommessa più sicura?

Mentre Cardano (ADA) continua a registrare un’impennata degli investimenti grazie all’aumento dell’attività degli indirizzi e delle transazioni “whale”, BorroeFinance ($ROE) sta emergendo come una scommessa sicura grazie alla sua ricerca di rinnovare lo spazio Web3.

BorroeFinance si presenta come una piattaforma di finanziamento delle fatture alimentata dalla blockchain in Web3

Considerando che il settore Web3 è destinato a diventare un mercato da 49,1 miliardi di dollari entro il 2030, BorroeFinance ($ROE) cerca di stimolare la crescita di questo settore garantendo ai partecipanti l’accesso al capitale a breve termine senza soluzione di continuità.

Il noioso e rigido mercato tradizionale del finanziamento delle entrate ha ostacolato la crescita, e BorroeFinance intende eliminare questo punto dolente attraverso il suo mercato basato su blockchain in cui i player Web3 sono in grado di ottenere liquidità immediata garantendo le loro fatture future sotto forma di royalties, commissioni di gestione e abbonamenti.

Di conseguenza, BorroeFinance si sta affermando come uno dei migliori progetti di NFT che sta semplificando il commercio dei ricavi nello spazio Web3. In particolare, il suo ecosistema peer-to-peer è alimentato dalla blockchain Polygon, che rende le transazioni veloci ed efficienti dal punto di vista dei costi.

Consentendo alle aziende Web3, ai creatori di contenuti e agli artisti di disporre di fondi anticipati per gestire le loro operazioni quotidiane, BorroeFinance è una delle altcoin da tenere d’occhio perché sta abbassando la barriera all’ingresso in questo mercato.

Il token di governance di BorroeFinance, denominato $ROE, sta registrando un’adozione crescente grazie all’obiettivo a lungo termine della rete di eliminare i lunghi ritardi nei finanziamenti Web3. Ad esempio, più di 140 milioni di token $ROE sono stati acquistati nella fase di prevendita.

Pertanto, $ROE sta emergendo come una delle migliori criptovalute in cui investire perché sta rendendo più servizi nel settore della finanza decentralizzata, essendo una delle reti di finanziamento delle fatture pioniere della blockchain.

BorroeFinance impiega anche l’intelligenza artificiale per una migliore valutazione del rischio, il che la rende una delle migliori criptomonete perché intende sradicare qualsiasi malizia e tendenza alla truffa.

Cardano sta vivendo un’impennata nell’attività su catena

Secondo il principale fornitore di informazioni di mercato Santiment, il quadro della rete Cardano si sta facendo più roseo grazie all’aumento dell’attività sulla catena.

Santiment ha riconosciuto che questa impennata è stata innescata dalle transazioni di ADA whale e dall’attività degli indirizzi che hanno raggiunto il punto più alto in più di 3 mesi, con un’impennata del prezzo bisettimanale di oltre il 36%.

Al momento in cui scriviamo, Cardano si aggirava intorno al livello di prezzo di 0,327 dollari, secondo i dati di CoinGecko.

I protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) sulla rete Cardano hanno registrato una tendenza al rialzo grazie all’aumento del valore totale bloccato (TVL).

Ad esempio, il TVL dell’ecosistema Cardano è di 220,79 milioni di dollari, in aumento rispetto ai circa 50 milioni di dollari registrati all’inizio dell’anno, secondo i dati di DeFiLlama.

Con l’aumento del volume di scambi di Cardano e del mercato DeFi, l’analista di criptovalute Lucid ha suggerito ottimisticamente che il prezzo di ADA potrebbe raggiungere i 30 dollari entro il 2033.

Ha sottolineato che “ADA arriverà a 30 dollari. Con l’inflazione, il mercato delle criptovalute nel suo complesso varrà 10 trilioni di dollari entro un decennio. Cardano sta puntando al 100x”.

Come altcoin di punta, il futuro è luminoso sia per BorroeFinance che per Cardano.

Per saperne di più su BorroeFinance ($ROE)

