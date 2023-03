Carrefour Italia e Nexi trovano accordo: bollettini postali e avvisi pagoPA si pagano in cassa

Continua la spinta per la digitalizzazione in Italia: da oggi nella penisola sarà possibile pagare bollettini postali e avvisi pagoPA direttamente nei punti vendita Carrefour grazie alla nuova partnership con Nexi. Il servizio, realizzato in collaborazione con Poste Italiane, si propone come soluzione unica nel suo genere.

Nexi e Carrefour Italia semplificano i pagamenti pagoPA

Presso le casse di oltre 190 punti vendita in Italia tra ipermercati Carrefour e Carrefour Market, dunque, sarà possibile accedere a questo sistema durante tutto l’orario di apertura dei punti vendita. Il sistema consente la lettura dei codici a barre dei bollettini e dei codici QR degli avvisi pagoPA. Utenze, bollette, tributi, tasse, multe e altri versamenti verso la Pubblica Amministrazione potranno essere completati in men che non si dica grazie a questa collaborazione inedita.

Alessandra Grendele, Direttrice E-Commerce, Marketing, Dati e Trasformazione Digitale presso Carrefour Italia, ha dichiarato:

“I nostri clienti sono sempre al centro della nostra strategia e grazie alla partnership con Nexi saremo in grado di soddisfare ulteriormente le loro esigenze, migliorando la loro esperienza di acquisto nei nostri punti vendita. Oltre ai bollettini postali infatti sarà possibile effettuare in cassa i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, in modo semplice, veloce e sicuro.”

Ad aggiungere altre parole è stato Andrea Pennacchia, Head of Banking & PA Solutions di Nexi: