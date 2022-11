Carta American Express, conviene sì o no?

Nonostante sia una delle più popolari al mondo, molti si chiedono se valga ancora la pena dotarsi di una carta American Express nel 2022.

Quali sono i vantaggi? È davvero comoda? Come funziona il payback? Vediamo di rispondere a questi quesiti.

Una carta di credito American Express è conveniente se si possono usare tutti i vantaggi offerti o se si vogliono fare acquisti in qualsiasi parte del mondo e raccogliere punti fedeltà. Vantaggi che aumentano quando si è in vacanza all’estero.

La carta di credito va scelta se si riesce a raggiungere facilmente il limite di spesa che abiliti il canone annuo gratuito o se si può ottenere un cashback sulla spesa

Poi ci sono i vantaggi esclusivi del servizio Global Assist e dell’assicurazione di viaggio World Travel Assist.

Carta American Express: come funziona e i vantaggi

Ogni carta American Express consente al titolare di spendere o prelevare denaro con transazioni che non vengono addebitate immediatamente sul conto corrente.

Secondo la formula scelta, è possibile rimborsare il saldo a rate o in un’unica soluzione, solitamente a metà del mese successivo.

Questo è l’elenco dei vantaggi che American Express offre a coloro che hanno scelto di avvalersi di questa carta di credito:

carta sostitutiva gratis;

protezione antifrode;

protezione acquisti;

Club Membership Rewards;

indennizzo in caso di infortuni o per problemi vari durante il viaggio;

programma American Express Experiences;

Global Assist, ossia un’assicurazione medica e legale di viaggio.

Per quanto riguarda il prelievo in contanti nel nostro Paese, il possessore della carta deve recarsi presso un ATM Postmat oppure uno sportello di Monte dei Paschi di Siena, UniCredit o Deutsche Bank, solo per citarne qualcuno.

Naturalmente bisogna prima accertarsi che la carta sia abilitata per prelevare denaro contante. L’abilitazione avviene soltanto dopo quella dell’Express Cash di American Express.

Per richiedere una carta di credito American Express, basta accedere qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.