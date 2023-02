Con Carta Blu di American Express ottieni l’1% di cashback su tutti i tuoi acquisti effettuati: riceverai il credito direttamente sul Conto Carta e potrai utilizzarlo per i tuoi acquisti successivi.

La procedura online per richiedere la Carta Blu è semplice e veloce: con la firma digitale non avrai bisogno di stampare nulla, basterà scattare una foto dal tuo smartphone per inviare i documenti.

La quota annuale della carta è gratuita per i primi 12 mesi (a partire dal secondo anno la quota sarà di 35€).

Tutti i benefici di Carta Blu American Express

Oltre ad offrirti un cashback dell’1% su tutto quello che spendi, Carta Blu American Express ti permette di pagare i tuoi acquisti in maniera flessibile. Una volta effettuati gli acquisti potrai decidere tu l’importo da pagare ogni mese in base alle tue esigenze: ti basterà fare una semplice telefonata al servizio clienti e potrai scegliere se pagare un importo minimo mensile (comunque non inferiore a 40€), un importo fisso, una percentuale del saldo, oppure l’intero importo del saldo mensile.

Grazie a Carta Blu American Express potrai anche sfruttare una serie di benefici che tutelano la tua sicurezza, come la protezione in caso di uso illecito della Carta e il programma di rimborso degli articoli che non ti soddisfano se il venditore non accetta di cambiarlo. In più avrai a disposizione un’assicurazione gratuita che ti tutela contro eventuali infortuni di viaggio in Italia e all’estero.

Infine, American Express mette a tua disposizione anche una linea di credito fino a 10.000€ da utilizzare per le spese di ogni giorno.

Per scoprire l’offerta completa di Carta Blu di American Express clicca qui.

