Carta di credito e acquisti all'estero: quale scegliere?

Le carte di credito sono strumenti per effettuare pagamenti largamente diffusi da anni e anni.

Nonostante ciò, non tutti i servizi del settore sono uguali: in alcuni casi, per esempio, le piattaforme applicano commissioni piuttosto salate se si usa la carta all’estero. Per chi viaggia dunque, tutto ciò risulta molto svantaggioso.

Non solo: esistono diverse piattaforme che, pur offrendo vantaggi accessori, presentano canoni da capogiro che le rendono poco accessibili per la maggior parte delle persone.

Esistono carte di credito che vanno controtendenza in tal senso? Carta YOU è una soluzione disponibile da poco in Italia ma che, lato acquisti all’estero e canone, offre delle tanto piacevoli quanto inaspettate sorprese.

Una carta di credito senza canone e senza costi aggiuntivi per gli acquisti all’estero

Carta YOU, proposta da Advanzia Bank, è una carta di credito che sta rivoluzionando il settore.

Non stiamo solo parlando di zero costi aggiuntivi per gli acquisti all’estero e dell’assenza di canone annuale, ma anche di altre condizioni molto interessanti.

La possibilità di effettuare acquisti e prelevare contanti a costo zero in Italia e all’estero, è senza dubbio un vantaggio considerevole. Attraverso Carta YOU è possibile anche effettuare pagamenti contactless o inviare bonifici bancari.

Non solo: la carta di credito in questione include anche una formula assicurativa per i viaggi.

Una serie di vantaggi che non deve però distrarre dalle funzioni basiche legate a questo strumento di pagamento. Parliamo, oltre che di un’assistenza sempre pronta a supportare i clienti, di una linea di credito gratuito fino a 7 settimane.

Infine, va sottolineato come l’emissione richieda pochissime pratiche burocratiche e tempistiche alquanto ridotte. Il tutto è ottenibile senza dover cambiare banca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.