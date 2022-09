Carta di credito con zero canone annuale: quale scegliere?

Le carte di credito sono uno strumento ormai ben consolidato che, con il diffondersi dei pagamenti digitali, è diventato ancora più utile.

La maggior parte delle piattaforme attive in questo settore però, hanno anche alcuni svantaggi. Questi servizi infatti, sono spesso legati a delle banche che offrono condizioni poco vantaggiose. basti pensare ai canoni annui.

In molti casi, si tratta di un vero e proprio salasso che rendono la carta di credito in questione poco adatta a gran parte dell’utenza.

In realtà però, esistono anche servizi di prim’ordine che riescono a contenere i costi e a proposti addirittura a zero commissioni annuali. Il primo nome che viene in mente è quello di Carta YOU.

Zero canone annuale: ecco la carta di credito che non ha canone

Se il solo vantaggio dell’assenza di canone annuale è uno dei vantaggi che stanno rendendo Carta YOU popolare, non è di certo l’unica caratteristica legata a tale piattaforma.

Stiamo infatti parlando di una carta di credito che richiede burocrazia minima per l’emissione, con la possibilità di effettuare acquisti e prelevare contanti presso gli ATM presenti in tutto il mondo, senza commissioni di alcun tipo.

La possibilità di effettuare bonifici bancari e di pagare gli esercizi commerciali tramite pagamenti contactless sono altri vantaggi legati a Carta YOU. La stessa include, gratuitamente, anche una formula assicurativa valida durante i viaggi all’estero.

Per quanto concerne le caratteristiche legate maggiormente all’aspetto della carta di credito, possiamo citare il credito gratuito fino a 7 settimane, oltre all’assistenza sempre pronta ad intervenire per risolvere qualunque tipo di problema legato alla carta.

Il tutto è disponibile senza dover cambiare banca e soprattutto con standard di sicurezza elevatissimi, che consentono di utilizzare Carta YOU in tutta tranquillità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.