Carta di credito e conto online a costo ZERO: quale scegliere?

Esiste una carta di credito e un conto online a costo zero? Di solito questa combinazione presenta una formula di canone annuale che, in alcuni casi, è anche piuttosto sostanziosa.

Per chi non è certo di utilizzare così spesso questi due strumenti, ciò costituisce una barriera non da poco. Scegliere un servizio come Conto Corrente Arancio, in tal senso, rappresenta una delle soluzioni più diffuse in Italia.

La piattaforma infatti offre sia un conto online che una carta senza canone, offrendo dunque un ottimo modo per avvicinarsi a questo settore senza dover pagare neanche un euro.

Ridurre però i vantaggi di Conto Arancio all’assenza di costi è però riduttivo. Il servizio in questione, offerto da un istituto bancario affidabile come ING, offre un ambiente ideale per gestire il proprio denaro e per investirlo in maniera fruttuosa.

Non solo carta di credito e conto online a costo ZERO: cosa può offrirti Conto Corrente Arancio?

Tra i vantaggi molteplici possiamo parlare dell’app collegata al conto, in grado di gestire il conto in questione con pochi e semplici tocchi sul display.

Conto Arancio si rivela prezioso soprattutto in ottica investimenti. I conti depositi proposti, per esempio, offrono il 2,50% annuo lordo per somme vincolate 12 mesi: si tratta di un ottimo modo per contrastare inflazione e crisi economica.

Il sistema Pagoflex poi, permette di effettuare acquisti superiori a 200 euro con dilazione del pagamento in 3, 6, 9 o 12 mesi. La carta di credito gratuita poi, offre la possibilità di effettuare prelievi da ATM in Italia e all’estero, supportando sistemi di pagamento come Apple Pay e Google Pay.

Infine, merita una citazione il modulo Zero Vincoli. Questo offre ulteriori vantaggi, come prelievi senza costi, un libretto assegni gratis all’anno e bonifici online gratuiti (fino a 50.000 euro).

Il modulo Zero Vincolo è gratuito per chiunque addebiti pensione/stipendio (almeno 1.000 euro) su Conto Arancio, altrimenti ha un costo di 2 euro al mese.

