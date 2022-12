Carta di credito e pagamenti contactless: qual è la migliore scelta sul mercato?

La carta di credito e i pagamenti contactless non sono due mondi così separati come si potrebbe pensare a un primo sguardo.

Se bene questa modalità per effettuare transazioni sia principalmente legata alle carte di debito infatti, esistono alcune servizi come Carta YOU che permettono tale operazione anche nel contesto del credito.

Di fatto, i pagamenti contactless permettono di effettuare transazioni finanziarie senza dover inserire alcun tipo di PIN, semplicemente posizionando la carta in questione sul lettore POS.

Nonostante la comodità, tale operazione può essere pericolosa a livello di sicurezza. Affidarsi a una carta affidabile, sia essa di credito o di debito, risulta dunque essenziale per evitare spiacevoli sorprese.

Carta di credito e pagamenti contactless? Scegli una piattaforma che garantisce sicurezza

Carta YOU è un servizio lanciato di recente sul territorio italiano ma che, nel giro di pochi mesi, ha conquistato una vasta fetta di popolazione.

In ottica contactless, oltre ad offrire pieno supporto a questa modalità di funzionamento, la carta di credito in questione abbina un’assistenza in grado di intervenire in maniera tempestiva.

Il servizio clienti infatti, oltre ad essere del tutto gratuito, è anche attivo 24 su 24 e offre anche un portale appositamente ideato per gestire situazioni problematiche.

Al di là dell’aspetto contactless, il servizio proposto da Advanzia Bank ha tanto altro da offrire. Stiamo parlando di una carta, facente parte del circuito Mastercard che offre:

Zero commissioni annuali per sempre ;

; Zero commissioni per il prelievo di denaro in contanti ;

; Credito gratuito fino a 7 settimane ;

; Nessuna commissione per acquisti effettuati all’estero.

A tutto ciò va poi aggiunta un’assicurazione viaggi gratuita e completa, che rende questa carta ideale anche per chi viaggia spesso.

Infine, va tenuto conto anche della burocrazia ridotta ai minimi termini: per richiedere Carta YOU infatti, bastano solo 2 minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.