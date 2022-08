Carta di credito da zero commissioni all'estero e assicurazione viaggi: quale scegliere?

Le carte di credito sono uno strumento di pagamento ormai consolidato da decenni.

Queste permettono di gestire al meglio le proprie finanze, dilazionando i pagamenti ed evitando tutti i rischi e i fastidi legati al contante. Ma cosa succede quando si viaggia per vacanza o lavoro all’estero?

In questi contesti, non tutte le carte sono fruibili allo stesso modo. Quelle che permettono maggior libertà d’azione in tal senso, molto spesso hanno altre limitazioni, come condizioni poco convincenti.

Non solo: tale metodo di pagamento è spesso legato a un istituto bancario e, questo limite, allontana spesso gli utenti da servizi di questo tipo.

La carta di credito YOU va contro questa tendenza, offrendo uno strumento di pagamento flessibile, a condizioni vantaggiose e adatto anche a chi si trova spesso lontano dall’Italia.

Una carta di credito ideale per chi viaggia all’estero

Stiamo parlando di una carta di credito facente parte del circuito MasterCard ed emessa da Advanzia Bank.

Cara YOU si presenta come una soluzione senza commissioni annuali, il che rappresenta però solo il primo step che ha contribuito al suo successo. L’assenza di commissioni per i prelievi dagli sportelli automatici e soprattutto sugli acquisti all’estero, ha reso molto popolare questo mezzo di pagamento.

Sempre in ottica viaggi e vacanze poi, spicca l’annessa assicurazione di viaggio gratuita e completa. Il tutto, per una tranquillità totale durante le vacanze.

Tra gli altri vantaggi legati a questa carta possiamo citare:

il credito gratuito fino a 7 settimane ;

; la possibilità di utilizzo, anche senza dover cambiare banca ;

; il servizio clienti gratuito attivo 24 ore su 24 ;

; il riepilogo delle transazioni online ;

; un portale online dedicato interamente all’assistenza clienti.

Il tutto con la massima trasparenza che contraddistingue un istituto affermato come Advanzia Bank.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.