Carta di credito a zero spese: 3 motivi per cui Carta YOU è quella giusta

Per poter contare su di una carta di credito a zero spese è necessario individuare un’opzione in grado di eliminare i costi fissi, come il canone mensile, e le commissioni sull’ultimo, come quelle applicate a pagamenti e prelievi.

A disposizione dei risparmiatori alla ricerca di una carta di credito davvero a zero spese c’è Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta di credito, disponibile senza aprire un nuovo conto corrente, si caratterizza per un canone zero e per l’assenza di commissioni su prelievi e pagamenti.

In più, Carta YOU non ha costi di emissione e include una polizza viaggi gratuita oltre che la possibilità di rateizzare le spese. Per richiedere la carta è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Carta YOU e compilare l’apposito modulo.

Carta YOU è la carta di credito a zero spese su cui puntare: ecco il perché

Ci sono diversi motivi per cui conviene puntare su Carta YOU come carta di credito “a zero spese”. Ecco i tre principali:

Carta YOU è davvero a zero spese : il canone è zero (anche senza dover rispettare requisiti) e non ci sono commissioni su pagamenti e prelievi

: il canone è zero (anche senza dover rispettare requisiti) e non ci sono commissioni su pagamenti e prelievi viene emessa senza aprire un nuovo conto corrente che rischierebbe di comportare costi aggiuntivi

che rischierebbe di comportare costi aggiuntivi include diversi vantaggi extra come una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese oltre all’utilizzo del circuito Mastercard, che permette l’utilizzo in tutto il mondo, e dei wallet Google Pay e Apple Pay

Carta YOU è, quindi, la scelta giusta per ottenere una carta di credito gratuita e a zero spese. Per richiederla è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Carta YOU presenta un plafond su misura del cliente. Advanzia Bank, infatti, stabilisce il plafond in base ai dati forniti dal cliente che ha poi la possibilità di richiederne un incremento (dopo aver dimostrato di poter pagare le spese sempre in tempo), senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.