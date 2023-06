Carta di credito a zero spese: ecco qual è la migliore da scegliere oggi

Una carta di credito a zero spese è una carta che si caratterizza per la totale assenza di costi. Una carta di questo tipo, infatti, non ha costi fissi e non ha commissioni legate all’utilizzo. Si tratta di uno strumento di pagamento molto comodo da utilizzare e che consente utilizzo senza reali vincoli. In più, le carte davvero a zero spese sono disponibili con emissione senza apertura di un nuovo conto corrente (che potrebbe comportare dei costi “indiretti”).

La scelta giusta per chi è alla ricerca di una carta di credito a zero spese è Carta YOU. La carta emessa da Advanzia Bank rientra nei requisiti delle carte a zero spese, garantendo tanti vantaggi senza alcun costo. Per richiedere l’emissione della carta è possibile seguire la procedura online tramite il sito ufficiale di Carta YOU disponibile qui di sotto.

Carta YOU è la carta di credito a zero spese da richiedere oggi

Richiedere l’emissione di Carta YOU è molto conveniente. La carta, infatti, si caratterizza per:

zero costi di emissione

canone zero

zero commissioni sull’utilizzo: sia pagamenti che prelievi sono gratis, anche all’estero

emissione senza apertura di un nuovo conto corrente

In più, Carta YOU include diversi vantaggi come:

una polizza viaggi gratuita

la possibilità di rateizzare le spese

la possibilità di pagare con Google Pay o Apple Pay

un plafond che cresce nel tempo rispetto a quello fissato inizialmente

Per accedere a Carta YOU è sufficiente raggiungere il sito ufficiale e inserire i dati richiesti da Advanzia Bank. La risposta della banca, in merito alla fattibilità dell’emissione della carta, arriverà nel giro di pochi giorni. L’intera procedura avviene in modo digitale, senza costi di alcun tipo. Per chi è alla ricerca di una carta di credito gratuita, quindi, è possibile puntare in modo deciso su Carta YOU che, in questo momento, è una delle migliori proposte del settore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.