Carta di credito a zero spese: non serve aprire un nuovo conto con Carta YOU

Per avere una nuova carta di credito a zero spese è sufficiente scegliere la proposta giusta. Non è necessario, infatti, aprire un nuovo conto corrente. Puntando su Carta YOU di Advanzia Bank, infatti, è possibile accedere a uno strumento di pagamento completo e, soprattutto, privo di spese, anche senza dover aprire un nuovo conto (che potrebbe comportare costi extra).

Carta YOU ha canone zero, zero commissioni su pagamenti e prelievi e include diversi altri vantaggi, come la possibilità di rateizzare le spese e una polizza viaggi gratuita. Per richiedere l’emissione della carta, che utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo, è possibile seguire il link qui di sotto.

Carta YOU è la carta di credito a zero spese da richiedere oggi

Richiedere una carta di credito gratuita è oggi più semplice, anche senza dover aprire un nuovo conto corrente. Con Carta YOU è possibile ottenere una carta di credito con le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare zero commissioni , sia per i prelievi che per i pagamenti, anche per le operazioni effettuate all’estero

, sia per i prelievi che per i pagamenti, anche per le operazioni effettuate all’estero polizza viaggi gratuita

possibilità di rateizzare le spese (con l’applicazione di un tasso di interesse)

emissione gratuita e senza apertura di un nuovo conto corrente

possibilità di richiedere un incremento del plafond

Carta YOU è una carta di credito utilizzabile in tutto il mondo. La carta, infatti, utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata praticamente ovunque. Da notare, inoltre, che è possibile effettuare pagamenti anche tramite Google Pay e Apple Pay. Per richiedere l’emissione della carta è sufficiente inviare la richiesta tramite il sito ufficiale. Advanzia Bank risponderà in breve tempo.

Scegliere Carta YOU, quindi, è l’opzione giusta per ottenere una carta di credito gratuita anche senza conto corrente. Tra le tante opzioni disponibili sul mercato, la proposta di Advanzia Bank ricopre un ruolo di primo piano, grazie all’assenza di costi e alla completa libertà di utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.