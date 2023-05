Carta di Credito CANONE 0 con assicurazione viaggi, scegli YOU

Con YOU hai una Carta di Credito a Canone Zero e Senza Commissioni per la gestione delle tue spese, i tuoi viaggi ed eventuali emergenze. Infatti, questa soluzione è tra le più complete disponibili sul mercato pur rimanendo completamente gratuita. Richiedila ad Advanzia Bank in soli 2 minuti.

Si tratta della Carta di Pagamento con le 3 S: senza commissioni annuale per sempre, senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo e senza necessità di cambiare banca. La ottieni direttamente a casa tua con spedizione gratuita in pochissimi giorni e senza alcun costo aggiuntivo di attivazione e né tanto meno di tenuta.

Con la Carta di Credito YOU hai tra le mani una preziosa MasterCard Gold ricca di funzionalità e vantaggi. Approfitta subito di questa incredibile occasione, intanto che Advanzia Bank assicura il Canone Zero per sempre, senza rimodulazioni né sorprese future.

Carta di Credito YOU: 1 sola carta, 10 vantaggi

Attiva la Carta di Credito YOU ed entra in un mondo di benefici eccezionali. Con un solo prodotto, compatibile con il tuo conto corrente, senza cambiare banca ottieni ben 10 vantaggi inclusi in questa speciale MasterCard Gold completamente gratuita:

senza commissioni annuali per sempre; senza commissioni per il prelievo di denaro in contanti in tutto il mondo; senza commissioni per l’utilizzo all’estero; facile da attivare, la richiedi in 2 minuti; assicurazione di viaggio completa e gratuita; paga senza interessi gli acquisti con un termine di scadenza fino a 7 settimane; possibilità di pagamento differito in caso di emergenze; senza cambiare banca; alti standard di sicurezza; assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In conclusione, Carta di Credito YOU è la nuova generazione dei pagamenti digitali che include anche ulteriori servizi per completare l’offerta. Con YOU, di Advanzia Bank, viaggi senza pensieri e sicuro di avere al tuo fianco chi sa proteggerti oltre che offrirti un sistema di cassa.

