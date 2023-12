Carta di credito con cashback: la scelta migliore è American Express

Scegliendo American Express è possibile accedere a una nuova carta di credito con cashback dell’1% e quota gratuita per un anno oltre che con la possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate. La carta su cui puntare è Carta Blu che può essere richiesta da tutti i residenti in Italia con un reddito lordo di almeno 11.000 euro.

Si tratta di una delle migliori carte di credito di American Express, grazie a requisiti molto accessibili, tanta flessibilità (la linea di credito può arrivare fino a 10.000 euro) e, naturalmente, al cashback delle spese sostenute.

Per richiedere la carta è sufficiente accedere al sito ufficiale di American Express tramite il link qui di sotto.

Carta Blu di American Express: cashback e quota gratuita per un anno

Con Carta Blu di American Express è possibile ottenere una carta di credito con le seguenti caratteristiche:

quota gratuita per un anno (poi 35 euro all’anno)

(poi 35 euro all’anno) linea di credito personalizzata, fino a 10.000 euro

cashback dell’1% delle spese sostenute (il rimborso avviene direttamente sull’estratto conto)

delle spese sostenute (il rimborso avviene direttamente sull’estratto conto) possibilità di scegliere tra pagamento a rate o a saldo

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro per la richiesta

Scegliere Carta Blu, quindi, è l’opzione giusta per poter ottenere una carta di credito davvero completa e vantaggiosa, con tanti bonus e con la possibilità di sfruttare uno strumento di pagamento flessibile e ricco di vantaggi. Il cashback rappresenta un plus non da poco che contribuisce a rendere Carta Blu la soluzione per richiedere una nuova carta di credito con American Express.

Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili tramite il sito web di Amex, linkato qui di sotto. La richiesta della carta avviene direttamente online, cliccando su Richiedila Ora e seguendo la procedura passo passo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.