Carta di credito gratis e online: 0 commissioni con YOU

Nessuna commissione annuale, né al prelievo di denaro in contanti o per gli acquisti effettuati all’estero: è questo uno dei principali vantaggi offerti da YOU, la carta di credito gratis e completamente online proposta da Advanzia Bank. La puoi richiedere in due minuti, senza necessità di cambiare banca, semplicemente compilando un modulo.

Attiva in due minuti la carta YOU di Advanzia: è gratis

Poiché ci avviciniamo al tanto atteso e desiderato periodo delle ferie estive, vale la pena segnalare che il pacchetto offerto include l’assicurazione di viaggio gratuita, con una copertura totale. Insomma, consente di partire tranquilli, qualunque sia la propria destinazione da raggiungere. Ancora, c’è il credito gratuito fino a sette settimane, con pagamento differito e a interessi 0. Le transazioni poggiano sul circuito Mastercard, accettato in tutto il mondo, sia alle casse dei negozi fisici sia per gli acquisti sugli store online.

Una volta effettuata la richiesta si riceverà la carta già completamente operativa, con una commissione annuale permanente pari a 0 euro. Per l’attivazione non servirà chiamare un servizio clienti: sarà sufficiente aprire un link inviato via email e seguire le istruzioni riportate, ricordandosi di tenere a portata di mano la carta d’identità (o il passaporto) e lo smartphone, per la verifica e la firma del contratto con codice OTP spedito via SMS.

In caso di necessità, sarà possibile in qualsiasi momento rivolgersi all’assistenza, chiamando il numero verde +39 800 761677 oppure tramite posta elettronica scrivendo a clienti@cartayou.it .

Come scritto in apertura, la carta YOU è proposta da Advanzia Bank, la banca digitale fondata a Lussemburgo nel 2005 e che oggi vanta 2,2 milioni di clienti. Tra i suoi punti di forza, una rete composta da oltre 270 partner commerciale, per offrire a professionisti e privati una gamma di soluzioni e prodotti competitivi, semplici e trasparenti.

